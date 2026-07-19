Erzurum'un Öğrencileri Uluslararası Ödül Aldı - Son Dakika
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Erzurum'un Öğrencileri Uluslararası Ödül Aldı

Erzurum\'un Öğrencileri Uluslararası Ödül Aldı
19.07.2026 10:29
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Palandöken Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, ICCE-CRICE 2026'da En İyi Poster Ödülü kazandı.

Erzurum, uluslararası bilim camiasında gurur verici bir başarıya daha imza attı.

Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Asaf Ömeroğlu, Zeynep Özdemir ve Neva Çiftçi, danışman öğretmenleri Mustafa Akay rehberliğinde geliştirdikleri PESTRA-NAZ projesiyle, 56 ülkeden uluslararası kimya akademisyenlerinin katıldığı prestijli ICCE-CRICE 2026 Kongresi'nde büyük bir başarı elde etti.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Tarımsal analiz teknolojilerine yönelik hazırlanan proje, kongrede sunulan 78 uluslararası poster arasından "1st Best Poster Presentation Award" (En İyi Poster Sunumu Birincilik Ödülü)ne layık görüldü. Bilimle geleceği şekillendiren öğrencilerimizi, danışman öğretmenimiz Mustafa Akay'ı ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, bu gururu ilimize ve ülkemize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz" denildi - ERZURUM

Kaynak: İHA

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