Erzurumlu masa tenisçi Edanur Vural, Çorum\'daki seçmede ilk 12\'ye girdi

Erzurum'da masa tenisi branşında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu öğrencisi Edanur Vural, Çorum'da düzenlenen Milli Takım Bölge Seçmelerinde ilk 12 sporcu arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, başarılı sporcu ve antrenörünü makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu Masa Tenisi Küçük Kız Takımı; okul sporlarında Erzurum il birinciliği, bölge ikinciliği ve Türkiye dokuzunculuğu derecelerinin ardından başarılarına bir yenisini daha ekledi. Takım, 18-20 Eylül tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen Milli Takım Bölge Seçmelerinde Erzurum'u başarıyla temsil etti.

Türkiye'nin farklı illerinden en başarılı 90 sporcunun katıldığı ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalarda, Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu öğrencisi Edanur Vural üstün bir performans sergiledi. Turnuvada ilk 12'ye giren sporcuların Milli Takım Türkiye Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazandığı organizasyonda, Vural adını en iyiler arasına yazdırarak Erzurum'un gururu oldu.

İl Müdürü Ekici'den Başarılı Sporculara Tebrik

Elde edilen bu tarihi başarının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; başarılı sporcu Edanur Vural, takımın başarısında büyük emeği bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Akif Dursun ve takım arkadaşlarını makamında ağırladı.

Ziyarette öğrencileri ve öğretmenlerini tek tek tebrik eden İl Müdürü Süleyman Ekici, elde edilen derecelerin Erzurum'un eğitim ve spor alanındaki potansiyelinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ekici, Milli Takım Türkiye Şampiyonası seçmelerinde Erzurum'u temsil edecek olan Edanur Vural'a başarı dileklerinde bulunarak hediyelerini takdim etti.