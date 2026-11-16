Eskişehir Beylikova'da COP31 etkinliklerinde öğrenciler fidan dikip atık topladı - Son Dakika
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Eskişehir Beylikova'da COP31 etkinliklerinde öğrenciler fidan dikip atık topladı

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Eskişehir Beylikova\'da COP31 etkinliklerinde öğrenciler fidan dikip atık topladı
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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde COP31 kapsamında düzenlenen etkinliklerde Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri fidan dikip atık topladı. MEB AKUB iş birliğiyle yürütülen programda vatandaşlara ormanları koruma konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, COP31 çerçevesinde ortaöğretim düzeyinde yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler tarafından fidan dikimi, atık toplama ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

Acil Durumlar Savunma Bakanlığı ve Eskişehir Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri görev aldı. Etkinlikler kapsamında ilçede fidan dikimi ve çevre farkındalığını artırmaya yönelik atık toplama çalışması yapıldı.

Program çerçevesinde ayrıca vatandaşlara yönelik ormanları koruma konusunda bilgilendirme faaliyetleri yürütülerek söyleşi ve röportajlar gerçekleştirildi. Çalışmalara katkı sunan Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü, Okul Müdürü Evren Çam ile gönüllü öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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