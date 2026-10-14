Eskişehir'de TÜBİTAK toplantısında derece alan öğretmenler deneyimlerini paylaştı - Son Dakika
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Eskişehir'de TÜBİTAK toplantısında derece alan öğretmenler deneyimlerini paylaştı

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Eskişehir\'de TÜBİTAK toplantısında derece alan öğretmenler deneyimlerini paylaştı
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, öğretmen ve öğrencilere yönelik TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B projeleri bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda proje süreçleri ve kurul ölçütleri ele alındı, derece alan danışman öğretmenler deneyimlerini paylaştı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B Projeleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında proje hazırlama süreçleri, bilimsel araştırma yöntemleri ve kurul değerlendirme ölçütleri ele alındı. Etkinlikte ayrıca geçmiş yıllarda TÜBİTAK yarışmalarında derece elde eden projelerin danışman öğretmenleri söz alarak, süreçteki saha tecrübelerini ve başarıya ulaştıran deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Düzenlenen programla öğrencilerin bilimsel araştırmalara teşvik edilmesi, okullarda proje yapma kültürünün yaygınlaştırılması ve Eskişehir'in TÜBİTAK araştırma projeleri yarışmalarındaki başarı grafiğinin daha da yukarı çekilmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüEskişehirEtkinlikTübitakEğitimSon Dakika

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