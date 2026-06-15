Eskişehir'den Öğrenciler Yurt Dışında Staj Yapıyor - Son Dakika
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Eskişehir'den Öğrenciler Yurt Dışında Staj Yapıyor

Eskişehir\'den Öğrenciler Yurt Dışında Staj Yapıyor
15.06.2026 09:46
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Atatürk Mesleki Teknik Lisesi öğrencileri, Erasmus+ ile yurt dışında staj yaparak sektörü öğreniyor.

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri, sektörün inceliklerini öğrenmek için yurt dışında staj yapıyor.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü'nden her yıl belli sayıda öğrenci, Erasmus+ Projesi kapsamında yurt dışına 20 günlük staja gönderiliyor. Sektörün nasıl işlediğini doğrudan sahada keşfeden öğrenciler, proje sayesinde farklı coğrafyaları ve kültürleri öğrenme imkanı buluyorlar.

"Bu yıl 20 öğrencimiz yurt dışı stajından faydalanıyor"

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölüm Şefi Kemal Yıldırım, "Bu yıl toplam 5 öğretmenimizin koordinatörlüğünde 20 öğrencimize yurt dışı imkanı sağlanıyor. İki öğretmenimiz ve 8 öğrencimiz şu anda Fransa'nın Strazburg şehrinde bir web tasarım firmasında 20 günlük stajlarına devam etmektedirler. Yine bir diğer grubumuz da 2 Ağustos tarihinde Çekya'nın Jihlava kentine gidecek. Üç koordinatör öğretmenimiz eşliğinde toplam 12 öğrenci olarak işletme stajlarını görecekler" dedi.

"Öğrenciler, gittikleri yerlerden çok memnun ve mutlu ayrıldıklarını söylüyorlar"

Proje kapsamında sunulan imkanları anlatan Yıldırım, "Burada öğrencilere sunulan en büyük katkılar; öğrenciler yurt dışında bizim sektörümüzün nasıl işlediğini, yurt dışında nasıl çalışmalar yapıldığını, aynı zamanda oranın kültürel ve tarihi dokularını görme imkanı buluyorlar. Daha önce gitmiş öğrencilerden aldığımız geri bildirimler güzel. Öğrenciler, gittikleri yerlerden çok memnun ve mutlu ayrıldıklarını söylüyorlar. Öğrencilerimizin farklı coğrafyaların tarihi ve kültürel yapılarına hakim olmaları, oralarda bizim sektörümüzle ilgili çalışmaların nasıl yürüdüğü ile ilgili fikir edinmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Teknoloji, Eskişehir, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eskişehir'den Öğrenciler Yurt Dışında Staj Yapıyor - Son Dakika

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