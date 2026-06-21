Eskişehir'den Tunus'a Kültürel Diyalog - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'den Tunus'a Kültürel Diyalog

21.06.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirli gençler, Tunus Maarif Okullarını ziyaret ederek eğitim iş birliklerini inceledi.

Eskişehirli gençler, " Akdeniz'in Ortak Mirası: Eskişehir'den Sousse'a Kültürel Diyalog ve Sosyal Katılım" projesi kapsamında Tunus Maarif Okullarını ziyaret ederek Türkiye Maarif Vakfının uluslararası eğitim faaliyetlerini ve iki ülke arasındaki iş birliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Eskişehir'den Tunus'a uzanan "Akdeniz'in Ortak Mirası: Eskişehir'den Sousse'a Kültürel Diyalog ve Sosyal Katılım" projesi çerçevesinde gençlerin kültürel ve eğitsel temasları sürüyor. Proje kapsamında Tunus'ta bulunan Türk gençlik heyeti, Tunus Maarif Okullarına anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Eğitim alanındaki iş birlikleri incelendi

Ziyaret sırasında heyet, Türkiye Maarif Vakfının uluslararası düzeyde yürüttüğü eğitim faaliyetleri ve Tunus genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı. Gençler, iki ülke arasında eğitim alanında yürütülen stratejik ortaklıkları ve projeleri yerinde inceleme fırsatı yakaladı. Kültürel diyaloğun yanı sıra sosyal katılımı artırmayı hedefleyen program, gençlerin vizyonuna önemli katkılar sağladı.

Maarif okulları yönetimine teşekkür

Ziyaret sonrasında projeyi yürüten yetkililer ve gençler, kendilerini büyük bir içtenlikle ağırlayan Tunus Maarif Okulları idarecilerine ve personeline teşekkür etti. Yapılan açıklamada, eğitim çalışmaları hakkında paylaşılan değerli bilgilerin yanı sıra gösterilen sıcak misafirperverlik ve yakın ilgiden duyulan memnuniyet dile getirildi. Bölgedeki kültürel diyalog çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eskişehir, Türkiye, Akdeniz, Kültür, Eğitim, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eskişehir'den Tunus'a Kültürel Diyalog - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı

13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:43
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 13:52:08. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'den Tunus'a Kültürel Diyalog - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.