Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu, makas iddiasına ilişkin tedbir alındığını açıkladı - Son Dakika
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Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu, makas iddiasına ilişkin tedbir alındığını açıkladı

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Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu yetkilileri, bir öğrencinin arkadaşlarına makas çektiği iddiasına dair açıklama yaptı. Açıklamada, gerekli tedbirlerin alındığı, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve teyit edilmemiş haberlere itibar edilmemesi istendi.

Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu'nda bir öğrencinin arkadaşlarına makas çektiği iddiası ile ilgili okul yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Okulumuzda gerekli tedbirler alınmış olup süreç, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Bazı yerel basın organları tarafından yapılan haberlerde, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Melahat Ünügür Ortaokulu'nda boş derste bir 7'nci sınıf öğrencisinin makasla arkadaşlarını tehdit ettiği iddiasına yer verildi. Melahat Ünügür Ortaokulu yetkilileri, iddialarla ilgili açıklama yaptı.

"Süreç ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde titizlikle takip edilmektedir"

Konuya ilişkin açıklamada, "Son günlerde sosyal medya ve çeşitli iletişim kanallarında öğrencilerimiz ve velilerimiz arasında bazı haber ve paylaşımların dolaşıma girdiği görülmektedir. Bu tür paylaşımların öğrencilerimiz ve velilerimiz arasında gereksiz endişe ve kaygıya neden olmaması adına, yalnızca okul yönetimi ve yetkili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz. Öğrencilerimizin can güvenliği, huzuru ve eğitim ortamının güvenli bir şekilde sürdürülmesi her zaman önceliğimizdir. Okulumuzda gerekli tedbirler alınmış olup süreç, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde titizlikle takip edilmektedir. Bu nedenle doğruluğu teyit edilmemiş haberlere, söylentilere ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi; herhangi bir tereddüt veya soru halinde doğrudan okul yönetimiyle iletişime geçilmesi önemle rica olunur. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, ilgili güvenlik birimlerinin desteği ve okul idaremizin kontrolü altında güvenli ve düzenli bir şekilde devam etmektedir. Bilgilerinize sunar, anlayışınız ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu, makas iddiasına ilişkin tedbir alındığını açıkladı - Son Dakika
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