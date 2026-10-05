Eskişehir panelinde kaçırılan vergilerin terör örgütlerine kaynak olduğu belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir panelinde kaçırılan vergilerin terör örgütlerine kaynak olduğu belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir panelinde kaçırılan vergilerin terör örgütlerine kaynak olduğu belirtildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen panelde Başsavcı Deniz, yasa dışı bahisten kaçırılan vergilerin terör ve suç örgütlerini finanse ettiğine dikkat çekti. Rektör Adıgüzel ise bahis ve şans oyunlarının toplumsal tehdit haline geldiğini vurguladı.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Paneli"nde konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, yasa dışı bahisten kaçırılan vergilerin terör ve suç örgütlerinin finansmanında kullanıldığına dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise bağımlılık oluşturan bahis ve şans oyunlarının toplumsal bir tehdit haline geldiğini vurguladı.

Eskişehir Adliyesi ile Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde "Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Paneli" gerçekleştirildi. Fakülte amfisinde düzenlenen panele; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, adli yargı mensupları, akademisyenler ve çok sayıda hukuk fakültesi öğrencisi katıldı. Panelde, hızla yaygınlaşan sanal bahis ve kumarın hukuki, cezai ve toplumsal boyutları kapsamlı şekilde ele alındı.

"Bedava peynir fare kapanında olur"

Öğrencisi olduğu fakülteye başsavcı olarak dönmenin gururunu yaşadığını dile getiren Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, yasa dışı bahisle mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Yasa dışı bahsin üç temel tehlikesi olduğuna işaret eden Başsavcı Karakülah, "Yasa dışı bahis, devletlerin üzerinde durduğu ve son zamanlarda vergi kayıplarının çok yüksek olduğu bir alan. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 6 ayda bir kolluk birimlerimiz ve jandarma mensuplarımızla toplanarak değerlendirmeler yapıyoruz ve bu konuda çok kararlıyız. Çünkü yasa dışı bahsin 3 önemli tehlikesi var: Birincisi ve en önemlisi devletten vergi kaçırılıyor. Kaçırılan bu vergiler terör örgütlerinin ve suç örgütlerinin finansmanında kullanılıyor. Üçüncüsü ise bu bataklığa bulaşan veya hesabını kullandıran vatandaşlarımızın aile yapısı bozuluyor. Buraya para kaptırıp intihar edenler, aile düzeni yıkılanlar var. Atalarımızın dediği gibi; bedava peynir fare kapanında olur. Kimse kimseye altın tepside kolay para sunmaz. Dinimiz ve örfümüz gereği alın teri dökerek kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Her yasal hak helal değildir"

Bahis ve kumarın toplumun hemen her kesiminde bir bağımlılık ve hastalık haline geldiğini vurgulayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, dijital mecralardaki gizli tehlikelere değindi. Merhum yazar Alev Alatlı'nın "Her yasal hak helal değildir" sözünü hatırlatan Rektör Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bahis ve kumarla ilgili ailesinden veya çevresinden muzdarip olmayan neredeyse kimse kalmadı. Bu durum hem ailemizi hem de ülkemizi tehdit eden bir boyuta ulaştı. Yasa dışı olanla mücadele ediyoruz ancak yasa içi olduğunda alkışlayacak mıyız? Emek sarf etmeden, oturduğunuz yerden kazandığınız hiçbir şey helal değildir. Dijital dünyada artık bunlardan kaçmak da zorlaşıyor; haber izlerken, derbi maçı takip ederken ya da 'ücretsiz' sunulan bir mobil oyunu oynarken karşınıza bahis reklamları çıkıyor. Bu aplikasyonların neden bedava olduğunu düşünmemiz lazım. Oltaya düşenlerden, uygulamanın kazanacağı paranın katbekat fazlası çıkarılıyor. Geleceğin hukukçuları olan gençlerimizin ve toplumumuzun bu tür kötü alışkanlıklardan uzak durması en büyük vazifedir."

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, yasa dışı bahis ve kumarın önlenmesine yönelik hukuki mekanizmaların aktarıldığı sunumlar ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiHukuk FakültesiEskişehirBaşsavcıGüvenlikGüncelEğitimRektörTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
Ünlü tesisin sahibinden acı haber Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti
Hesabında 100 lira vardı ATM’nin açığını bulunca milyoner oldu Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını bulunca milyoner oldu
Gemlik’teki çifte ölümde korkunç gerçek Komşuları gözaltında Gemlik'teki çifte ölümde korkunç gerçek! Komşuları gözaltında
16:43
MHK soruşturmasında MASAK raporu Yasin Kol’un 135 milyon liralık işlemi tespit etti
MHK soruşturmasında MASAK raporu Yasin Kol'un 135 milyon liralık işlemi tespit etti
16:33
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu’na Bahçeli’den destek: Yalnız değilsin
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
16:11
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
15:47
İşte Yasin Kol’un ifadesi Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
İşte Yasin Kol'un ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
15:39
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 17:05:19. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir panelinde kaçırılan vergilerin terör örgütlerine kaynak olduğu belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei