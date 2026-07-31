Eskişehirli Öğrenciler Kocaeli'de Bilim Kampında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehirli Öğrenciler Kocaeli'de Bilim Kampında

Eskişehirli Öğrenciler Kocaeli\'de Bilim Kampında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

35 öğrenci, Kocaeli'de düzenlenen kampta bilimsel konularla bilinçlendirildi ve eğlendi.

Eskişehir'den 35 öğrencinin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen kamp etkinliğinde gençler hem çeşitli konularla ilgili bilinçlendiler hem de keyifli vakit geçirdiler.

TÜBİTAK ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütlerinin gençlik yapılanmalarının hedefinde bulunan gençlerin ilgi ve enerjilerini hem kendilerine hem de ülkeye fayda sağlayacak alanlara yönlendirmek amacıyla çalışma yapıldı. Eskişehir'deki 10 liseden 35 öğrencinin katılımıyla, Kocaeli Gebze Bilim Merkezi'nde 'Sürdürülebilirlik, Yeşil Dönüşüm, Sıfır Atık, Optik, Matematik ve Arkeoloji, Doğada Bilim, Kuantum, Bilim Tarihi ve Mühendislik' temalarında kamp etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin bilimsel farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlanırken, eğlenceli ve verimli vakit geçirmeleri amaçlandı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Eğitim, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eskişehirli Öğrenciler Kocaeli'de Bilim Kampında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Anne-kızın ölümüne neden olan sürücü taksisiyle kırmızı ışıkta geçip, 112 kilometre hızla çarpmış Anne-kızın ölümüne neden olan sürücü; taksisiyle kırmızı ışıkta geçip, 112 kilometre hızla çarpmış
Yalova’da tersanede mühendis, müdürünü vurdu Yalova’da tersanede mühendis, müdürünü vurdu
Öldürülüp ormana gömülen Ferhat’a akılalmaz tuzak Öldürülüp ormana gömülen Ferhat'a akılalmaz tuzak
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi Yanındaki isim bakın kimmiş Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı

14:12
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı
SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 14:54:06. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehirli Öğrenciler Kocaeli'de Bilim Kampında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.