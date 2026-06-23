Eskişehirli Öğrencilerden Gazze'ye Ses - Son Dakika
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Eskişehirli Öğrencilerden Gazze'ye Ses

Eskişehirli Öğrencilerden Gazze\'ye Ses
23.06.2026 13:31
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İmam Hatip öğrencileri, Gazze'deki zorlukları anlatan bir kitap kaleme aldı ve farkındalık yarattı.

Eskişehir'de Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'deki yaşıtlarının yaşadığı zorlukları ve yaşam mücadelelerini anlatan "Çocukların Gözünden Gazze'de Çocuk Olmak" adlı bir kitap kaleme aldı.

Eskişehir Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmayarak anlamlı bir çalışmaya imza attı. Yaşıtlarının verdiği yaşam mücadelesini duygu, empati ve merhamet duygularıyla satırlara döken öğrenciler, "Çocukların Gözünden Gazze'de Çocuk Olmak" isimli bir kitap hazırladı. Kitabın tanıtımı ve takdimi amacıyla gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere; Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Bilik ile Türkçe Öğretmeni ve aynı zamanda kitabın editörü olan Safiye İnce Karakuş eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile bir araya gelen öğrenciler, kitabın ortaya çıkış sürecini ve hislerini paylaştı.

"Çocuklarımızın kaleminden yükselen bu ses; vicdanın, merhametin ve insanlığın ortak çağrısıdır"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve öğrencilerin gösterdiği yüksek duyarlılığın takdire şayan olduğunu belirten Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, "Çocuklarımızın kaleminden yükselen bu ses; vicdanın, merhametin ve insanlığın ortak çağrısıdır. Farkındalık oluşturan bu kıymetli çalışmada emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'a kitabı takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Kültür, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eskişehirli Öğrencilerden Gazze'ye Ses - Son Dakika

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