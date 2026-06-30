ETÜ, PalanExtreme 2026'da Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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ETÜ, PalanExtreme 2026'da Türkiye ikincisi oldu

ETÜ, PalanExtreme 2026\'da Türkiye ikincisi oldu
30.06.2026 10:09  Güncelleme: 10:10
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Erzurum Teknik Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen PalanExtreme 2026 organizasyonunda genel klasmanda Türkiye ikinciliği elde etti. Öğrenciler dağ bisikleti, kano, kaya tırmanışı gibi birçok etapta mücadele etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Erzurum Valiliği koordinasyonunda düzenlenen ve paydaşları arasında yer aldığı PalanExtreme 2026 Organizasyonu'nda önemli bir başarıya imza atarak genel klasmanda Türkiye ikincisi oldu.

ETÜ, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda üniversite öğrencileri; dağ bisikleti, arazi koşusu, kano, kaya tırmanışı, yön bulma, arama-kurtarma ve doğada hayatta kalma gibi birçok etapta mücadele etti.

Erzurum'un doğal güzelliklerini spor, macera ve takım ruhuyla buluşturan organizasyonun ödül törenine ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez katıldı. Dereceye giren sporcu ve takımlara ödüllerini takdim eden Ürkmez, doğa sporlarının gelişimine yönelik gerçekleştirilen organizasyonların önemine dikkat çekerek, gençlerin bu alanlara yönlendirilmesinin hem bireysel gelişim hem de spor kültürünün yaygınlaşması açısından değerli katkılar sunduğunu ifade etti.

Doğa sporlarının farklı disiplinlerinde sergilediği başarılı performansla genel klasmanda Türkiye ikinciliğini elde eden ETÜ, organizasyonda gösterdiği başarıyla dikkat çekti.

Üniversite yönetimi, organizasyonda emeği geçen sporcuları, antrenörleri ve katkı sunan tüm paydaşları tebrik ederek, elde edilen başarının gelecek yıllarda daha büyük başarılarla taçlandırılması temennisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim ETÜ, PalanExtreme 2026'da Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

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