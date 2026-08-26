Evlilik Öncesi Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Evlilik Öncesi Eğitim Programı Tamamlandı

Evlilik Öncesi Eğitim Programı Tamamlandı
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Kütahya'da 13 çift, evlenmeden önce eğitim aldı ve proje hakkında bilgi aldı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik kredisinden yararlanacak genç çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın 26'ncısı gerçekleştirildi.

Toplam 13 çiftin katıldığı eğitimde; Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Hukuk ve Sağlık başlıklarında bilgilendirme yapıldı. Programda ayrıca projeden yararlanma süreci ve proje aşamaları hakkında genç çiftlere detaylı bilgi verildi.

Kaynak: İHA

Evlilik, Kütahya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Evlilik Öncesi Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika

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