Eyleme katılan öğretmenlerin öğrencileri okuldan geri döndü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 09:38  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen saldırı sonrası eğitim sendikalarının aldığı iş bırakma kararı, Adana'da bazı öğretmenlerin katılımıyla eyleme dönüştü. Velilerin çocuklarını okula getirip geri götürmek zorunda kaldığı durum, eğitim güvenliğine dair endişeleri artırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün meydana gelen saldırının ardından eğitim sendikalarının aldığı iş bırakma kararı bugün bazı illerde etkisini gösterdi. Adana'da bazı öğretmenler eyleme katılırken, bir kısmı ise görevlerinin başında yer aldı.

Alınan karar doğrultusunda birçok öğretmen bir günlüğüne iş bırakma eylemi yaparken, merkez Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda da farklı görüntüler ortaya çıktı. Okulda görev yapan öğretmenlerin bir kısmı eyleme katılarak derse girmezken, bazı öğretmenler ise derslerine devam etti.

Öğretmeni derse giren öğrenciler eğitimlerine devam ederken, eyleme katılan öğretmenlerin öğrencileri ise okula geldikten sonra geri dönmek zorunda kaldı. Velilerin de durum karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı gözlendi.

Veli Süleyman Kalkan, "Öğretmenimizle görüştük, 'çocukları getirin' demişti; ancak biz de temkinli olmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerin eylemini haklı buluyorum. Onlar da can güvenliklerini korumak amacıyla böyle bir eylem yapıyorlar" dedi.

Veli Şükrü Tokmak ise çocuğunun öğretmeni eyleme destek verdiği için okula getirdiği oğlunu geri götürmek zorunda kaldı. Tokmak, "Sıkıntılar olduğu için buradaki bazı öğretmenler de bu durumu protesto etmek için gelmediler. Bu, onların doğal olarak haklarıdır. Çok kötü bir durum, olmaması lazımdı. Maalesef ülkemizde çok fazla olmaya başladı. Amerika'yı sanırım örnek alıyoruz. Orada da bu tür olaylar oluyor. Okullarımızın güvenliğinin artırılması gerekiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, Eğitim, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:19:28. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.