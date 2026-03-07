Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İKİ İSİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma çerçevesinde Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile olayın yaşandığı Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta meydana gelen olayda, 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17) bıçakla öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) yaraladı. Ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci F.S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.