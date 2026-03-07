Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
07.03.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Haber Videosu

Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı sonrası yürütülen soruşturmada İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile okul müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İKİ İSİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma çerçevesinde Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile olayın yaşandığı Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta meydana gelen olayda, 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17) bıçakla öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) yaraladı. Ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci F.S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

Fatih Polat, Çekmeköy, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • fpw6hb8gqt fpw6hb8gqt:
    o çocuğun babası da yargılanmalı. 51 0 Yanıtla
  • akil çelik akil çelik:
    Bu çocuğun önce ailesini yargılamak lazım sonra ögretmenler sonra düşünülmeli 24 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    Milli eğitim bakanı neden hala görevinde durur hiç mi vicdanı yok 8 7 Yanıtla
  • Nuur Kaz Nuur Kaz:
    Görevden uzaklaştırdı ne demek? Bulunduğu memurluk görevinden mi? Hahaha başka yerde yine devam ;) ama insanlara sanki işine son verildi süsünü verin.. 7 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    İş işten geçtikten sonra mı??olur böyle vakalar mı diyorsunuz??İdam cezası nerede??Özellikle İstanbul da ki Liselerde Silahlı Özel güvenlik görevlisi bulunması zaruret?? 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Kur’an-ı Kerim okunurken füze attılar Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi Bu kez de Beyrut’u vurdu İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut'u vurdu
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
17:01
Sözün bittiği yer Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:03:12. #7.13#
SON DAKİKA: Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.