Fatma Nur öğretmeni hayatan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak

Haberin Videosunu İzleyin
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
02.03.2026 22:33
Haberin Videosunu İzleyin
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Haber Videosu

İstanbul'da Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığı bıçaklı saldırıda 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik'in yaşamını yitirmesinin ardından eğitim sendikaları yarın İstanbul'da bir günlük iş bırakma kararı aldı.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Lisede iki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığı bıçaklı saldırıda 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti.

EĞİTİM SENDİKALARI İŞ BIRAKACAK

Eğitim sendikaları, okuldaki şiddeti ve meslektaşlarının hayatını kaybetmesini protesto etmek için yarın, İstanbul'da iş bırakma kararı aldı.

Türk Eğitim Sen sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep etmek ve bugünkü menfur saldırıda hayatını kaybeden

Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak için yarın İSTANBUL'daki tüm okullarımızda bir günlük İŞ BIRAKMA kararı aldık. Meslektaşımıza rahmet niyaz ediyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

DİĞER SENDİKALAR DA KATILACAK

Öte yandan Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası), Eğitim-İş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası), Hürriyetçi Eğitim-Sen (Hürriyetçi Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası), Anadolu Eğitim Sen (Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası), Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) sendikaları da iş bırakacaklarını açıkladılar.

Son Dakika Eğitim Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    başımız sağolsun yerden göğe kadar haklılar son bulmalı bu cinayetler.. 167 1 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Yani toplum olarak bunu kabullenelim artık biz güzel bi nesil yetistiremedik maalesef kaybettik tıpkı bu öğretmenimizi kaybettiğimiz gibi. 120 1 Yanıtla
  • 19921992** 19921992**:
    Allah rahmet eylesin eğitim şehidimiz 115 1 Yanıtla
  • Sezgin dogrucu Sezgin dogrucu:
    bu çocukların aileleri de yargılanmalı 104 1 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Rabb'im ailesine ve sevdiklerine sabırlar versin. 82 1 Yanıtla
