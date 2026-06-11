Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 38. dönem mezunlarını uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 38. dönem mezunlarını uğurladı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 38. dönem mezunlarını uğurladı
11.06.2026 13:49  Güncelleme: 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 38. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Hatipoğlu ve Rektör Göktaş, hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. 175 genç doktor diplomalarını alarak sağlık ordusuna katıldı.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 38. dönem mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 38. dönem mezunlarını düzenlenen Yemin ve Mezuniyet Töreni'nin ardından uğurladı. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan mezuniyet törenine; Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, üniversitesi yöneticileri, öğretim üyeleri, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tıp fakültesinden mezun olmanın son derece önemli ve meşakkatli bir sürecin başarıyla tamamlanması anlamına geldiğini ifade ederek, "Hekimlik, usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişilen, bilgi kadar tecrübenin de büyük önem taşıdığı bir meslektir. Aynı zamanda ancak sevgiyle, fedakarlıkla ve adanmışlıkla icra edilebilecek kutsal bir görevdir. Uzun yıllar boyunca doktorluk mesleğinin büyük ölçüde yabancı hekimlerin elinde olması nedeniyle, Mekteb-i Tıbbiye'nin kuruluşuyla yerli ve milli hekimlerin yetiştirilmesi hedeflenmiş, bu hedef de başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak ülkemizin en zor dönemlerinde, tıbbiye öğrencileri yalnızca sağlık alanında değil, vatan savunmasında da ön saflarda yer almışlardır. Daha mezun olmadan, Çanakkale Savaşı'nda ve İstiklal Mücadelesi'nde cepheye koşmuş, milletimizin bağımsızlığı uğruna büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. Bu nedenle hekimlik mesleği, sadece bir meslek olmanın ötesinde; bilgiyle, vicdanla, fedakarlıkla ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş çok özel bir sorumluluğu da temsil etmektedir" diye konuştu.

Mezun öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Göktaş, "Bugün yalnızca bir diploma almıyorsunuz. Aynı zamanda insan hayatına doğrudan dokunan, büyük sorumluluk gerektiren ve son derece kıymetli bir mesleğin mensubu oluyorsunuz. Tıp eğitimi; bilgi, sabır ve fedakarlık isteyen uzun bir yolculuktur. Sizler bu zorlu süreci başarıyla tamamlayarak hekimlik mesleğine adım atmaya hak kazandınız. Her birinizi gönülden tebrik ediyorum. Bugün özellikle sizlere verilen emekler nedeniyle devletimize karşı taşıdığınız sorumluluğu hatırlatmak isterim. Bu ülkenin imkanlarıyla yetiştiniz, bu milletin kaynaklarıyla eğitim aldınız. Şimdi sahip olduğunuz bilgi ve birikimi yine bu aziz milletin hizmetine sunma zamanıdır. Devlete ve millete hizmet etmeyi bir yükümlülükten öte, büyük bir onur olarak görmeniz en büyük temennimizdir. Böylece hem mesleğinize hem de sizleri bugünlere getiren ülkenize karşı vefa borcunuzu yerine getirmiş olacaksınız" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze ise bu yıl 175 genç doktoru mezun etmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bugüne kadar 5 bin 362 doktor mezun ederek sağlık ordusuna kattıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze hekimlik andını mezun öğrencilere okuttu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni, mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesi ve ardından gerçekleştirilen kep atma töreni ile sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Selahattin Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi, Rektör, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 38. dönem mezunlarını uğurladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan’dan Asgari Ücret Açıklaması Babacan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Vitor Pereira’ya sürpriz talip Paraya para demeyebilir Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
Beşiktaş’tan Ruben Loftus-Cheek atağı Beşiktaş'tan Ruben Loftus-Cheek atağı
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

13:50
Arda ve Kenan listede Dünya Kupası’na damga vuracaklar
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar
13:20
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
11:06
Beren, Kenan, Enis, Kerimcan... 23 ünlü ifade veriyor, işte adreslerden çıkanlar
Beren, Kenan, Enis, Kerimcan... 23 ünlü ifade veriyor, işte adreslerden çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 14:04:09. #7.13#
SON DAKİKA: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 38. dönem mezunlarını uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.