Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 38. dönem mezunlarını uğurladı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 38. dönem mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 38. dönem mezunlarını düzenlenen Yemin ve Mezuniyet Töreni'nin ardından uğurladı. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan mezuniyet törenine; Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, üniversitesi yöneticileri, öğretim üyeleri, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tıp fakültesinden mezun olmanın son derece önemli ve meşakkatli bir sürecin başarıyla tamamlanması anlamına geldiğini ifade ederek, "Hekimlik, usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişilen, bilgi kadar tecrübenin de büyük önem taşıdığı bir meslektir. Aynı zamanda ancak sevgiyle, fedakarlıkla ve adanmışlıkla icra edilebilecek kutsal bir görevdir. Uzun yıllar boyunca doktorluk mesleğinin büyük ölçüde yabancı hekimlerin elinde olması nedeniyle, Mekteb-i Tıbbiye'nin kuruluşuyla yerli ve milli hekimlerin yetiştirilmesi hedeflenmiş, bu hedef de başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak ülkemizin en zor dönemlerinde, tıbbiye öğrencileri yalnızca sağlık alanında değil, vatan savunmasında da ön saflarda yer almışlardır. Daha mezun olmadan, Çanakkale Savaşı'nda ve İstiklal Mücadelesi'nde cepheye koşmuş, milletimizin bağımsızlığı uğruna büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. Bu nedenle hekimlik mesleği, sadece bir meslek olmanın ötesinde; bilgiyle, vicdanla, fedakarlıkla ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş çok özel bir sorumluluğu da temsil etmektedir" diye konuştu.

Mezun öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Göktaş, "Bugün yalnızca bir diploma almıyorsunuz. Aynı zamanda insan hayatına doğrudan dokunan, büyük sorumluluk gerektiren ve son derece kıymetli bir mesleğin mensubu oluyorsunuz. Tıp eğitimi; bilgi, sabır ve fedakarlık isteyen uzun bir yolculuktur. Sizler bu zorlu süreci başarıyla tamamlayarak hekimlik mesleğine adım atmaya hak kazandınız. Her birinizi gönülden tebrik ediyorum. Bugün özellikle sizlere verilen emekler nedeniyle devletimize karşı taşıdığınız sorumluluğu hatırlatmak isterim. Bu ülkenin imkanlarıyla yetiştiniz, bu milletin kaynaklarıyla eğitim aldınız. Şimdi sahip olduğunuz bilgi ve birikimi yine bu aziz milletin hizmetine sunma zamanıdır. Devlete ve millete hizmet etmeyi bir yükümlülükten öte, büyük bir onur olarak görmeniz en büyük temennimizdir. Böylece hem mesleğinize hem de sizleri bugünlere getiren ülkenize karşı vefa borcunuzu yerine getirmiş olacaksınız" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze ise bu yıl 175 genç doktoru mezun etmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bugüne kadar 5 bin 362 doktor mezun ederek sağlık ordusuna kattıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze hekimlik andını mezun öğrencilere okuttu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni, mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesi ve ardından gerçekleştirilen kep atma töreni ile sona erdi. - ELAZIĞ