Gastronomi İçin Yeni Dil Kaynağı: NEXUS - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gastronomi İçin Yeni Dil Kaynağı: NEXUS

Gastronomi İçin Yeni Dil Kaynağı: NEXUS
17.06.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEXUS, gastronomi eğitiminde mesleki dil öğretimini güçlendiren bir kitap serisi olarak yayımlandı.

Anadolu Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan "NEXUS: Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin İngilizce" kitap serisi okurlarla buluştu.

Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları Öğr. Dr. Emel Akay ve Öğr. Gör. Burcu Yılmaz tarafından hazırlanan seri gastronomi eğitiminde mesleki yabancı dil öğretimine odaklanan yapısıyla alana yeni bir kaynak kazandırıyor.

"NEXUS önemli katkılar sağlayacak"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, gastronomi eğitiminde alan bilgisinin yanı sıra bu bilginin uluslararası düzeyde aktarılmasını sağlayacak iletişim ve dil yetkinliklerinin de önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gastronomi ve mutfak sanatları alanına özgü içeriği, bilimsel temeli ve uygulamaya dönük yapısıyla NEXUS'un öğrencilerimizin ve sektör profesyonellerinin mesleki İngilizce becerilerine önemli katkı sunacağına inanıyoruz. Alan eğitimini yabancı dil öğretimiyle buluşturan bu tür yayınlar, yükseköğretimde niteliği güçlendiren değerli adımlardır."

"Gastronomi eğitimine yeni bir perspektif kazandırıyor"

Anadolu Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Mustafa Bostancı ise uygulama boyutu güçlü alanlarda mesleki dil becerilerini geliştirmeye yönelik nitelikli kaynaklara duyulan ihtiyacın giderek arttığını belirterek "Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni ile uyumlu yapısı, CLIL temelli yaklaşımı ve pilot uygulamalarla desteklenen içeriği sayesinde NEXUS, gastronomi eğitimine yeni bir perspektif kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Mesleki ihtiyaçlardan hareketle hazırlandı

Kitap serisinin yazarları Öğr. Dr. Emel Akay ve Öğr. Gör. Burcu Yılmaz, NEXUS'un gastronomi eğitiminin farklı kademelerinde kullanılabilecek esnek bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Akay ve Yılmaz, serinin gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin gerçek mesleki ihtiyaçlarından hareketle hazırlandığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Serinin içeriği meslek yüksekokullarının Aşçılık Programlarında yürütülen İngilizce derslerine ve meslek liselerinin aşçılık alanındaki İngilizce derslerine uyarlanabilecek nitelikte tasarlandı. Bu yönüyle NEXUS'un hem yükseköğretimde hem de mesleki ortaöğretimde alan odaklı İngilizce öğretimine katkı sunmasını hedefliyoruz."

NEXUS dil öğretimini gastronomi alan bilgisiyle bir araya getiriyor

Uzun soluklu bilimsel çalışmalar, akademik araştırmalar ve pilot uygulamalarla desteklenen NEXUS kitap serisi, gastronomi öğrencileri ile sektör profesyonellerinin mesleki İngilizce becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni ile uyumlu olarak hazırlanan seri, İçerik ve Dil Bütünleşik Öğrenme (CLIL) yaklaşımını temel alarak dil öğretimini gastronomi alan bilgisiyle bir araya getiriyor. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisinin mesleki sorumluluk içerisinde geliştirilmesine odaklanan seri öğrenenlerin hem dilsel yeterliklerini hem de mesleki iletişim becerilerini destekliyor. Akademik temeli ve uygulamaya dönük içeriğiyle NEXUS, gastronomi eğitiminde yabancı dil öğretimine bütüncül bir model sunuyor.

Anadolu Üniversitesi Yayınları etiketiyle yayımlanan NEXUS kitap serisi gastronomi ve mutfak sanatları alanında mesleki yabancı dil öğretimine yeni bir yaklaşım sunarken öğrenciler, akademisyenler ve sektör profesyonelleri için önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor. Kitap serisine Anadolu Üniversitesi Yayınları internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Gastronomi İçin Yeni Dil Kaynağı: NEXUS - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Hastaneye giderken GBT kontrolünde ’ölü’ olduğunu öğrendi Hastaneye giderken GBT kontrolünde 'ölü' olduğunu öğrendi
4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti 4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti
Mardin’de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu Mardin'de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka Ekipler bile inanamadı Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor

14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:42
Fener’in eşleştiği takım Galatasaray’ın eski yıldızının çıktı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
13:17
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:34:12. #7.12#
SON DAKİKA: Gastronomi İçin Yeni Dil Kaynağı: NEXUS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.