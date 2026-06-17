Gastronomi İçin Yeni Dil Kaynağı: NEXUS

Anadolu Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan "NEXUS: Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin İngilizce" kitap serisi okurlarla buluştu.

Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları Öğr. Dr. Emel Akay ve Öğr. Gör. Burcu Yılmaz tarafından hazırlanan seri gastronomi eğitiminde mesleki yabancı dil öğretimine odaklanan yapısıyla alana yeni bir kaynak kazandırıyor.

"NEXUS önemli katkılar sağlayacak"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, gastronomi eğitiminde alan bilgisinin yanı sıra bu bilginin uluslararası düzeyde aktarılmasını sağlayacak iletişim ve dil yetkinliklerinin de önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gastronomi ve mutfak sanatları alanına özgü içeriği, bilimsel temeli ve uygulamaya dönük yapısıyla NEXUS'un öğrencilerimizin ve sektör profesyonellerinin mesleki İngilizce becerilerine önemli katkı sunacağına inanıyoruz. Alan eğitimini yabancı dil öğretimiyle buluşturan bu tür yayınlar, yükseköğretimde niteliği güçlendiren değerli adımlardır."

"Gastronomi eğitimine yeni bir perspektif kazandırıyor"

Anadolu Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Mustafa Bostancı ise uygulama boyutu güçlü alanlarda mesleki dil becerilerini geliştirmeye yönelik nitelikli kaynaklara duyulan ihtiyacın giderek arttığını belirterek "Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni ile uyumlu yapısı, CLIL temelli yaklaşımı ve pilot uygulamalarla desteklenen içeriği sayesinde NEXUS, gastronomi eğitimine yeni bir perspektif kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Mesleki ihtiyaçlardan hareketle hazırlandı

Kitap serisinin yazarları Öğr. Dr. Emel Akay ve Öğr. Gör. Burcu Yılmaz, NEXUS'un gastronomi eğitiminin farklı kademelerinde kullanılabilecek esnek bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Akay ve Yılmaz, serinin gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin gerçek mesleki ihtiyaçlarından hareketle hazırlandığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Serinin içeriği meslek yüksekokullarının Aşçılık Programlarında yürütülen İngilizce derslerine ve meslek liselerinin aşçılık alanındaki İngilizce derslerine uyarlanabilecek nitelikte tasarlandı. Bu yönüyle NEXUS'un hem yükseköğretimde hem de mesleki ortaöğretimde alan odaklı İngilizce öğretimine katkı sunmasını hedefliyoruz."

NEXUS dil öğretimini gastronomi alan bilgisiyle bir araya getiriyor

Uzun soluklu bilimsel çalışmalar, akademik araştırmalar ve pilot uygulamalarla desteklenen NEXUS kitap serisi, gastronomi öğrencileri ile sektör profesyonellerinin mesleki İngilizce becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni ile uyumlu olarak hazırlanan seri, İçerik ve Dil Bütünleşik Öğrenme (CLIL) yaklaşımını temel alarak dil öğretimini gastronomi alan bilgisiyle bir araya getiriyor. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisinin mesleki sorumluluk içerisinde geliştirilmesine odaklanan seri öğrenenlerin hem dilsel yeterliklerini hem de mesleki iletişim becerilerini destekliyor. Akademik temeli ve uygulamaya dönük içeriğiyle NEXUS, gastronomi eğitiminde yabancı dil öğretimine bütüncül bir model sunuyor.

Anadolu Üniversitesi Yayınları etiketiyle yayımlanan NEXUS kitap serisi gastronomi ve mutfak sanatları alanında mesleki yabancı dil öğretimine yeni bir yaklaşım sunarken öğrenciler, akademisyenler ve sektör profesyonelleri için önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor. Kitap serisine Anadolu Üniversitesi Yayınları internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. - ESKİŞEHİR