Gaziantep'te AYT Sınav Heyecanı - Son Dakika
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Gaziantep'te AYT Sınav Heyecanı

Gaziantep\'te AYT Sınav Heyecanı
21.06.2026 10:49
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Gaziantep'te YKS'nin AYT oturumu için adaylar sınav merkezlerine koştu, veliler heyecanla bekledi.

Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tutan adaylar, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşabilmek için ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk oluştu. Sınava girecekleri okullara ulaşmak için zamanla yarışan bazı adaylar, kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak sınav merkezlerine girmeyi başardı. Sınav merkezleri önünde çocuklarını bekleyen veliler ise heyecanlı bir bekleyiş yaşadı. Kimi veliler dua ederek çocuklarının başarılı olması için temennide bulunurken, kimi veliler de okul çevresinde sınavın sona ermesini bekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Eğitim, Yaşam, AYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Gaziantep'te AYT Sınav Heyecanı - Son Dakika

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