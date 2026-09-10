Gaziantep\'te okul alışverişi yoğunlaştı, kırtasiye masrafı 1.500 TL\'yi buluyor

Gaziantep'te yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul kıyafeti, çanta ve kırtasiye ürünleri satan iş yerlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala, ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de eksiklerini tamamlamak isteyen veli ve öğrencilerin kırtasiye ve okul malzemesi satan iş yerlerindeki alışveriş hareketliliği sürüyor. Kırtasiye ve okul malzemesi satan işletmelerde listelerini eksiksiz tamamlamak isteyen veli ve öğrenciler, rafları süsleyen rengarenk ürünler arasından bütçelerine uygun olanları seçerek alışveriş yapıyor. Kırtasiye işletmecisi Sercan Yıldırım, bir öğrencinin kırtasiye masrafının ortalama bin ila bin 500 TL arasında değiştiğini söyleyerek velilere alışverişlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.

"Çanta satışlarımız çok güzel"

Çanta satışlarında yoğunluk yaşandığını belirten çanta firması sahibi Halil İbrahim Şimşek, çanta alırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin, "Çanta satışlarımız çok güzel. Çocukların tam istediği şekilde karakterlerin ve figürlerin yer aldığı çantalar getirdik. Oyuncaklı çantalar da çıktı. Dolayısıyla çocuklar da çok mutlu oluyor. Her yıl olduğu gibi fiyatlarımızda cüzi de olsa bir artış oldu. Veliler de bu duruma istekli. İnşallah çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve velilerimizin mutlu olacağı bir dönem olur. Ortalama fiyatlarımız çeşidine göre değişiyor. Bizde fiyatlar ortalama bin 300 TL'den başlıyor. Toplu alımlarda müşterilerimize yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Çanta seçerken iç astarlarına dikkat edilmeli. Kalitesi buradan anlaşılabilir" dedi.

"Okul kıyafetlerine dair yazlık, kışlık her şeyi satıyoruz"

Okul kıyafetleri işletme sahibi İhsan Yeltekin ise, "Okullarda uyum süreci başladı. Okul kıyafeti almaya gelenler var ancak satışlarımız tam kapasite başlamadı. Okullar açıldıktan sonra da satışlarımız devam edecektir. Okullar da bu konuda hassasiyet gösterecektir. Burada okul kıyafetlerine dair yazlık, kışlık her şeyi satıyoruz. Ürünlerimiz yüzde 100 pamuk. Bu durum çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Kırtasiye masrafı bin ila bin 500 TL arasında değişiyor"

Kırtasiye malzemesi satışlarının hızla devam ettiğini ve talebin yoğun olduğunu belirten Sercan Yıldırım, "Bu hafta uyum süreci. 7-14 Eylül arasında başladı. Bu hafta birinci ve beşinci sınıf, ana sınıfı ve lise birinci sınıf öğrencileri başladı. Haftaya, 14 Eylül'de tüm okullar açılıyor. Biz de bu süreçte elimizden geldiğince tüm velilerimize ve öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Kırtasiyelerdeki yoğunluk devam ediyor. Müşterilerimiz gelip ihtiyaçlarına bakıyor. Çanta, defter, kalem, silgi gibi ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyorlar. Her bütçeye göre ürünlerimiz mevcut. Ortalama bir öğrencinin kırtasiye masrafı ise bin ila bin 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Kitap okuyup güzel şeyler yapacağım"

Okulun açılmasını dört gözle bekleyen Hanifi Görür, "Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Okulum açıldığı anda ders çalışmaya başlayacağım. Kitap okuyup güzel şeyler yapacağım" şeklinde konuştu.

"Heyecanlıyız"

Çocuğunun uyum süreci için okula gittiğini ve ailecek heyecanlı olduklarını söyleyen Mahir Bakır, "Çocuğumuz uyum süreci için okula gidiyor. Biz de alışverişe çıktık. Çanta ve okul ihtiyaçlarını alacağız. Biz de heyecanlıyız" diye konuştu.