Gazipaşa Fen Lisesi 4 öğrenci ve 2 eğitimciyle Hırvatistan'da DEHA eğitimine katıldı - Son Dakika
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Gazipaşa Fen Lisesi 4 öğrenci ve 2 eğitimciyle Hırvatistan'da DEHA eğitimine katıldı

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Gazipaşa Fen Lisesi 4 öğrenci ve 2 eğitimciyle Hırvatistan\'da DEHA eğitimine katıldı
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Gazipaşa Fen Lisesi'nden 4 öğrenci ve 2 eğitimci, Erasmus+ DEHA Projesi kapsamında 12-16 Ekim 2026'da Hırvatistan'ın Omiš şehrinde düzenlenen eğitime katıldı. Öğrenciler bitki tanımlama ve toprak analizi atölyeleriyle bilimsel deneyim kazanıp yabancı dil becerilerini geliştirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa Fen Lisesi'nin ortağı olduğu Erasmus+ DEHA Projesi kapsamında 4 öğrenci ve 2 eğitimci, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası eğitim programına katıldı. Öğrenciler, bilimsel atölyelerden doğa araştırmalarına, kültürel gezilerden bitki tanımlama çalışmalarına kadar birçok etkinlikte yer aldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eğitim veren Gazipaşa Fen Lisesi, uluslararası eğitim projeleri kapsamında önemli bir çalışmayı daha tamamladı. Okulun ortağı olduğu Erasmus+ KA220-SCH "Digital European Herbarium Atlas (DEHA)" projesinin ikinci öğrenme-öğretme hareketliliği, 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Omiš şehrinde gerçekleştirildi. Programa Gazipaşa Fen Lisesi'nden 4 öğrenci, İngilizce Öğretmeni Hülya Nural ve Okul Müdürü Ahmet Güngör katıldı.

Öğrenciler bilimsel çalışmalara katıldı

Uluslararası eğitim programında öğrenciler, farklı ülkelerin herbaryum örneklerini inceleyerek bitki çeşitliliği ve bitkilerin sınıflandırılması konusunda bilgi edindi. Karma gruplar halinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında bitki tanımlama etkinlikleri düzenlendi. Öğrenciler, farklı ülkelerden katılımcılarla birlikte çalışarak hem bilimsel araştırma deneyimi kazandı hem de yabancı dil becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Program kapsamında Stella Croatica Botanik Bahçesi de uzmanlar eşliğinde ziyaret edildi. Öğrenciler burada Akdeniz bitki örtüsü, bitkilerin kullanım alanları ve doğal ürünlerin hazırlanması hakkında bilgi aldı.

Toprak analizi ve doğal kozmetik atölyesi

Eğitim faaliyetleri kapsamında öğrenciler, uluslararası bilimsel gözlem çalışmalarında kullanılan GLOBE Protokolü doğrultusunda toprak analizi gerçekleştirdi. Toprağın özelliklerinin incelendiği uygulamalarda bilimsel veri toplama ve değerlendirme süreçleri ele alındı.Öğrenciler ayrıca Akdeniz bitkilerinden doğal kozmetik hazırlanması, fotosentez ve "Herbaryum Bir Sanattır" başlıklı atölyelere katıldı. Etkinliklerde bitkilerin bilimsel özelliklerinin yanı sıra günlük yaşamda kullanım alanları da incelendi.

Tarihi ve doğal güzellikleri keşfettiler

Hırvatistan'daki eğitim programında kültürel etkinliklere de yer verildi. Gazipaşa Fen Lisesi öğrencileri, Omiš, Split ve Klis Kalesi'ni ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıdı.Cetina Kanyonu ve Neretva Nehri'nde düzenlenen tekne turlarına katılan öğrenciler, bölgenin doğal güzelliklerini görme imkanı buldu. GATA köyünde ise Hırvatistan'ın geleneksel lezzetlerinden soparnik yapımına katılarak yerel mutfak kültürünü deneyimledi.

Program kapsamında Bosna-Hersek'e günübirlik gezi de düzenlendi. Öğrenciler, tarihi Mostar kentini ziyaret ederek farklı kültürleri tanıma fırsatı yakaladı.

Hırvatistan televizyonuna röportaj verdiler

DEHA Projesi ekibi, Hırvatistan'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yerel televizyona röportaj verdi. Röportajda projenin faaliyetleri ve uluslararası eğitim hareketliliği ele alındı.

Beş günlük program, gala yemeği ve sertifika töreniyle sona erdi. Gazipaşa Fen Lisesi proje ekibi, organizasyona ev sahipliği yapan Josip Pupacic İlkokulu'na teşekkür etti.

Avrupa Birliği tarafından destekleniyor

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından eş finansmanla desteklenen DEHA Projesi, bitki çeşitliliğinin tanıtılması, herbaryum çalışmalarının dijital ortamda değerlendirilmesi ve öğrencilerin çevre bilincinin geliştirilmesini amaçlıyor.

2025-1-PT01-KA220-SCH-000353813 numarasıyla yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen uluslararası hareketliliklerle öğrencilerin bilimsel araştırma, yabancı dil, takım çalışması ve kültürlerarası iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Gazipaşa Fen Lisesi'nin Hırvatistan'da tamamladığı ikinci öğrenme-öğretme hareketliliği, öğrencilerin uluslararası eğitim ortamında bilimsel ve kültürel deneyim kazanmasına katkı sağladığı bildirildi.

Kaynak: İHA
HırvatistanGazipaşaEğitimDehaSon Dakika

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