Geleceğin yazılımcılarından minik kalplere dokunuş

30.04.2026 12:03  Güncelleme: 12:04
Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgisayar Programcılığı öğrencileri, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgisayar Programcılığı öğrencileri, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Gönüllülük Çalışmaları" dersi kapsamında düzenlenen kampanya ile toplanan yüzlerce kitap, düzenlenen ziyaretle Ortaoba Eşref Kaya İlkokulu ve Ortaokulu kütüphanesine kazandırıldı.

Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencileri, teknoloji odaklı eğitimlerinin yanı sıra toplumsal duyarlılıklarıyla da alkış topladı. Bilgisayar Programcılığı Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Mehtap Yılmaz tarafından yürütülen Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında bir araya gelen üniversiteli gençler, köy okullarındaki kütüphaneleri zenginleştirmek için geniş kapsamlı bir kitap toplama kampanyası başlattı. Kampanya süresince toplanan çok sayıda hikaye, roman, yardımcı kaynak ve çocuk kitabı, Ortaoba Eşref Kaya İlkokulu ve Ortaokulu'na ulaştırıldı.

Edremit Belediyesi'nin ulaşım desteğiyle gerçekleşen ziyarette, üniversite öğrencileri sadece kitap teslim etmekle kalmadı, gün boyu minik kardeşleriyle vakit geçirerek sosyal etkileşimi güçlendirdi. Okul bahçesinde ve sınıflarda gerçekleştirilen kitap okuma etkinliklerinin ardından çeşitli oyunlar ve sohbetlerle devam eden programda, minik öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Bu anlamlı buluşma ile üniversite öğrencileri; paylaşma, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincinin sadece maddi destekten ibaret olmadığını, kurulan manevi bağların eğitim hayatındaki motivasyonel etkisini bizzat deneyimleme fırsatı buldu.

Ziyaretin sonunda Ortaoba Eşref Kaya İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Seçil Sarğın ve Müdür Yardımcısı Nurdan Arslan, Edremit MYO heyetine teşekkür ederek bu tür projelerin köy okulları için hayati önem taşıdığını belirtti. Öğr. Gör. Dr. Mehtap Yılmaz ise projenin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı Edremit Belediyesi'ne ve ulaşıma katkı sunan personel Hakan Dursun'a teşekkürlerini iletti. Program, üniversiteli gençlerin minik kardeşlerine başarı dilekleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson Fenerbahçe’den ayrılıyor Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor
Bakan Fidan: Avrupa Birliği’nde Türkiye’yi kabul edecek bir siyasi irade yok Bakan Fidan: Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi kabul edecek bir siyasi irade yok
Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
MİT “çok gizli“ belgeyi paylaştı İşte Humeyni’nin Türkiye’deki adresi ve kod adı MİT "çok gizli" belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu

11:59
Farioli’nin Porto’sunu tutabilene aşk olsun
Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
