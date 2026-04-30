Geleceğin yazılımcılarından minik kalplere dokunuş

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgisayar Programcılığı öğrencileri, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Gönüllülük Çalışmaları" dersi kapsamında düzenlenen kampanya ile toplanan yüzlerce kitap, düzenlenen ziyaretle Ortaoba Eşref Kaya İlkokulu ve Ortaokulu kütüphanesine kazandırıldı.

Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencileri, teknoloji odaklı eğitimlerinin yanı sıra toplumsal duyarlılıklarıyla da alkış topladı. Bilgisayar Programcılığı Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Mehtap Yılmaz tarafından yürütülen Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında bir araya gelen üniversiteli gençler, köy okullarındaki kütüphaneleri zenginleştirmek için geniş kapsamlı bir kitap toplama kampanyası başlattı. Kampanya süresince toplanan çok sayıda hikaye, roman, yardımcı kaynak ve çocuk kitabı, Ortaoba Eşref Kaya İlkokulu ve Ortaokulu'na ulaştırıldı.

Edremit Belediyesi'nin ulaşım desteğiyle gerçekleşen ziyarette, üniversite öğrencileri sadece kitap teslim etmekle kalmadı, gün boyu minik kardeşleriyle vakit geçirerek sosyal etkileşimi güçlendirdi. Okul bahçesinde ve sınıflarda gerçekleştirilen kitap okuma etkinliklerinin ardından çeşitli oyunlar ve sohbetlerle devam eden programda, minik öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Bu anlamlı buluşma ile üniversite öğrencileri; paylaşma, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincinin sadece maddi destekten ibaret olmadığını, kurulan manevi bağların eğitim hayatındaki motivasyonel etkisini bizzat deneyimleme fırsatı buldu.

Ziyaretin sonunda Ortaoba Eşref Kaya İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Seçil Sarğın ve Müdür Yardımcısı Nurdan Arslan, Edremit MYO heyetine teşekkür ederek bu tür projelerin köy okulları için hayati önem taşıdığını belirtti. Öğr. Gör. Dr. Mehtap Yılmaz ise projenin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı Edremit Belediyesi'ne ve ulaşıma katkı sunan personel Hakan Dursun'a teşekkürlerini iletti. Program, üniversiteli gençlerin minik kardeşlerine başarı dilekleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR