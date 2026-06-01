Genç Bilimci Ödül Aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin yetiştirdiği genç bilim insanlarından olan ve 15 milyon yıllık fosil keşfiyle bilim dünyasının dikkatini çeken Murat Uğur Sünetçi bu kez geliştirdiği proje ile ödül kazandı.

Halen Hacettepe Üniversitesi'nde eğitimine devam eden genç araştırmacı, "Nobleyit mineralinin yüksek antibakteriyel etkisi" üzerine hazırladığı projesiyle katıldığı yarışmada birincilik elde ederek 40 bin TL ödül kazandı.

Bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken Murat Uğur Sünetçi, Nobleyit mineralinin antibakteriyel özelliklerini inceleyen projesiyle jüri üyelerinden tam not aldı. Mineralin yüksek antibakteriyel etkisini ortaya koyan çalışma, bilimsel yenilik ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilerek yarışmanın birincisi seçildi. - AYDIN