Avrupa Birliği gönüllülük projeleri kapsamında Gaziantep'e gelen uluslararası gençler, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (GİBTÜ) gastronomi öğrencileriyle bir araya geldi. Osmanlı ve dünya mutfaklarından seçkin lezzetlerin hazırlandığı etkinlikte, farklı kültürler ortak bir sofrada buluşurken gönüllülük, dayanışma ve kültürlerarası etkileşim ön plana çıktı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, uluslararası gönüllüleri ve öğrencileri gastronomi çatısı altında buluşturan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ve 2025-1-TR01-ESC51-VTJ-000348963 proje numarasıyla yürütülen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Gaziantep'te bulunan uluslararası gönüllüler, GİBTÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle birlikte mutfağa girdi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Erol Taşkın'ın yürüttüğü Osmanlı Mutfağı ve Dünya Mutfakları dersleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirası uluslararası katılımcılarla buluşturuldu. Farklı ülkelerin gastronomi kültürlerinden örneklerin de hazırlandığı programda öğrenciler ve gönüllüler, yemek yapımından sunuma kadar birçok aşamada birlikte çalışarak kültürel deneyimlerini paylaştı.

"Kültürlerarası etkileşim uluslararasılaşmanın önemli bir parçası"

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversitelerin uluslararasılaşma hedeflerinde kültürlerarası etkileşimin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek etkinliğin öğrenciler açısından değerli bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Farklı ülkelerden gelen gençlerin Gaziantep'te öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmasının kültürel yakınlaşmaya katkı sağladığını vurgulayan Rektör Demir, "Avrupa Birliği gönüllülük projeleriyle şehrimize gelen gençlerin öğrencilerimizle birlikte üretmesini ve kültürlerimizi karşılıklı tanımasını son derece değerli buluyoruz. Mutfak kültürümüzün zenginliğini paylaştığımız bu buluşmada dayanışma, misafirperverlik ve karşılıklı saygı gibi ortak değerler ön plana çıktı. Bu tür çalışmalar, üniversitemizin uluslararası paydaşlıklarını geliştirmesinin yanı sıra öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımasına ve küresel bir bakış açısı kazanmasına da katkı sunuyor" dedi.

Osmanlı mutfağından dünya lezzetlerine uzanan gastronomi buluşması

Etkinlikte, Türk mutfak tarihinin önemli kaynaklarından biri olan Türkçe yazılmış ilk yemek kitabında yer alan tariflerden de örnekler hazırlanarak geçmişin gastronomi mirası günümüze taşındı. Ciğer çorbası, sakız böreği, peynirli börek, mutancana, kebap ve helva-i hakaniye gibi geleneksel lezzetlerin hazırlandığı programda, Gaziantep mutfağının simge tatlarından fıstıklı katmer ve reyhan şerbeti de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Uluslararası gönüllülerin katkılarıyla dünya mutfaklarından ratatouille, harira çorbası, boeuf bourguignon ve Sicilya usulü cannoli de hazırlanan menüde yer aldı. Böylece farklı coğrafyaların yemek kültürleri aynı mutfakta bir araya gelirken katılımcılar, lezzetler üzerinden birbirlerinin kültürel birikimlerini tanıma fırsatı buldu.

Etkinliği yürüten Dr. Öğr. Üyesi Erol Taşkın ise gastronominin kültürlerarası iletişimde önemli bir araç olduğunu belirterek çalışmanın yalnızca yemek hazırlamaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda ortak değerlerin keşfedildiği bir öğrenme ortamı oluşturduğunu söyledi. Taşkın, "Amacımız, kültürel değerlerimizi yemeklerimiz aracılığıyla tanıtırken farklı ülkelerden gençlerin deneyimlerine de alan açmaktı. Aynı mutfakta çalışmak ve aynı sofrayı paylaşmak, birbirimizi tanımamız için doğal bir iletişim ortamı oluşturdu. Mutfaklarımız farklı olsa da paylaşmak, yardımlaşmak ve misafir ağırlamak gibi pek çok ortak değere sahip olduğumuzu birlikte gördük" ifadelerini kullandı.

Gastronomi eğitimi uluslararası gönüllülükle buluştu

Avrupa Birliği gönüllülük projelerinin yerel toplum ile uluslararası katılımcılar arasında kalıcı bağlar kurulmasına imkan sağladığını belirten Taşkın, etkinliğin gelecekte geliştirilebilecek uluslararası akademik ve kültürel iş birlikleri açısından da önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Gastronomi eğitimi ile uluslararası gönüllülüğü ortak bir uygulamada buluşturduklarını kaydeden Taşkın, katılımcıların geri bildirimleri doğrultusunda benzer çalışmaların geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti. Taşkın, kültürel mirasın tanıtılması, gençlerin uluslararası faaliyetlere katılımının artırılması ve kültürlerarası öğrenmenin desteklenmesi amacıyla yeni iş birliklerine açık olduklarını dile getirdi.

Farklı ülkelerden gençleri aynı mutfakta ve aynı sofrada buluşturan etkinlik, hazırlanan yemeklerin birlikte tadılması ve katılımcıların kendi ülkelerinin mutfak kültürlerine ilişkin deneyimlerini paylaşmasıyla sona erdi.