Gönenli Öğrencilerden 'Oyuncak' Tiyatrosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gönenli Öğrencilerden 'Oyuncak' Tiyatrosu

Gönenli Öğrencilerden \'Oyuncak\' Tiyatrosu
17.06.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönen Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu öğrencileri 'Oyuncak' adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri tarafından sahnelenen "Oyuncak" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Türk tiyatrosunun önemli çocuk oyunları arasında yer alan ve Hakkı Bigeç tarafından kaleme alınan "Oyuncak", bu kez Gönenli öğrencilerin yorumuyla sahneye taşındı. Gönen Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sınıftaki 26 öğrencinin tamamının görev aldığı oyunun hazırlık sürecinin aylar sürdüğü öğrenildi. Yaklaşık iki saat süren gösteride tiyatro, müzik ve dans unsurları bir arada kullanıldı.

Sınıf öğretmeni ve oyun yönetmeni Nurten Hülya Aktay rehberliğinde hazırlanan projede öğrenciler yalnızca sahnede rol almakla kalmadı, oyunun üretim sürecine de katkı sundu. Gösteride seslendirilen bazı şarkıların sözlerinin öğrencilerle birlikte hazırlandığı belirtildi.

Gösteri sonunda öğrenciler, performansları nedeniyle seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. Etkinlik, sanatın ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekerken, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Balıkesir, Gönenli, Eğitim, Kültür, Gönen, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Gönenli Öğrencilerden 'Oyuncak' Tiyatrosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı
Doruk Madencilik’te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı Doruk Madencilik'te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor

16:01
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı
Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
15:27
Kuralar çekildi RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 18:41:40. #7.13#
SON DAKİKA: Gönenli Öğrencilerden 'Oyuncak' Tiyatrosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.