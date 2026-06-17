Gönenli Öğrencilerden \'Oyuncak\' Tiyatrosu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri tarafından sahnelenen "Oyuncak" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Türk tiyatrosunun önemli çocuk oyunları arasında yer alan ve Hakkı Bigeç tarafından kaleme alınan "Oyuncak", bu kez Gönenli öğrencilerin yorumuyla sahneye taşındı. Gönen Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sınıftaki 26 öğrencinin tamamının görev aldığı oyunun hazırlık sürecinin aylar sürdüğü öğrenildi. Yaklaşık iki saat süren gösteride tiyatro, müzik ve dans unsurları bir arada kullanıldı.

Sınıf öğretmeni ve oyun yönetmeni Nurten Hülya Aktay rehberliğinde hazırlanan projede öğrenciler yalnızca sahnede rol almakla kalmadı, oyunun üretim sürecine de katkı sundu. Gösteride seslendirilen bazı şarkıların sözlerinin öğrencilerle birlikte hazırlandığı belirtildi.

Gösteri sonunda öğrenciler, performansları nedeniyle seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. Etkinlik, sanatın ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekerken, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. - BALIKESİR