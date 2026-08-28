Görme Engelli Taha Gül'ün Başarısı - Son Dakika
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Görme Engelli Taha Gül'ün Başarısı

Görme Engelli Taha Gül\'ün Başarısı
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YKS'de 378. olan Taha Gül, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne burs desteği alacak.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel puan türünde Türkiye 378'incisi, Tokat 2'ncisi olan görme engelli Taha Gül, kazandığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Tokat Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun olan özel ihtiyaçlı öğrenci Taha Gül, YKS'de elde ettiği dereceyle ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı. Başarısının ardından üniversite tercihini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'nden yana kullanan Gül, anne ve babasıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Gül'ü başarısından dolayı tebrik eden Rektör Yılmaz, elde edilen derecenin diğer öğrenciler için de örnek teşkil ettiğini söyledi. Özel öğrenciler için eğitim süreçlerinde gerekli imkanları sunduklarını anlatan Yılmaz, görme engelli öğrencilerin üniversitenin internet sitesinden daha kolay yararlanabilmesine yönelik bir sistemin de kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini kaydetti.

Rektör Yılmaz, Taha Gül'e üniversitenin vakfı aracılığıyla burs desteği sağlanması için de çalışma yapacaklarını belirterek, "Gerçekten bütün öğrencilere, hocalarımıza ve herkese örnek olabilecek bir başarı gösterdin. Azminden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Ailem arkamda dağ gibi durdu"

Taha Gül de başarısında ailesinin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının büyük katkısı olduğunu söyledi. Hazırlık sürecinde ailesinin kendisine büyük destek verdiğini belirten Gül, öğretmenleri ve arkadaşlarının yanı sıra gönüllü eğitim platformlarında görev yapan eğitimcilerden de faydalandığını anlattı. Gül, özellikle ders kitaplarının, soruların ve denemelerin seslendirilmesinin kendisi açısından önemli olduğunu ifade ederek, kendisine gönüllü olarak destek verenlere teşekkür etti. Görme engelli bireylerin eğitim sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşabildiğini dile getiren Gül, elde ettiği başarıyla kendisi gibi özel ihtiyaçlı bireylere de mesaj vermek istediğini belirterek, "Sizin de özgür bir dünyanız var. Özgür bir şekilde hareket edebilirsiniz. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi korkmadan özgür bir şekilde söyleyebilirsiniz" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim, Tokat, Burs, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Görme Engelli Taha Gül'ün Başarısı - Son Dakika

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