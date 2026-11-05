Gümüşova Bilim Festivali'nde gençler SİHA ve roket teknolojileriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gümüşova Bilim Festivali'nde gençler SİHA ve roket teknolojileriyle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşova Bilim Festivali\'nde gençler SİHA ve roket teknolojileriyle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği Gümüşova Bilim Festivali, Gümüşova Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu. Festivalde SİHA, roket ve model uydu gibi ürünler tanıtıldı; atölye ve söyleşiler gençlerin bilimsel merakına katkı sağladı.

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Gümüşova Bilim Festivali" Gümüşova Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Daha Aydınlık Bir Yarın İçin Bilimle Buluşalım temasıyla düzenlenen etkinlik, geleceğin bilim insanlarını ve sanatçılarını ağırladı. Etkinlikte Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları ile Düzce Bilim Merkezi, AFAD, Yeşilay gibi kurumların tanıtım stantları da yer aldı. Keşfet, tasarla, üret, paylaş felsefesinden hareketle organize edilen festivalde; siha, roket, formula1 aracı, sanayide robotik uygulamalar ve model uydu gibi birçok teknolojik ürün ve çalışma katılımcılarla buluştu.

Atölyeler, söyleşiler, yarışmalar ve deneyim alanlarıyla dolu program içeriğine sahip Gümüşova Bilim Festivali, gençlere ilham vererek onların üretken düşünce becerilerini geliştirmelerine, bilimsel meraklarını geliştirmelerine, proje üretme kültürüne ve girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağladı.

Kaynak: İHA
Düzce ÜniversitesiKültür SanatGençlikEğitimBilimSİHASon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:47:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Gümüşova Bilim Festivali'nde gençler SİHA ve roket teknolojileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android