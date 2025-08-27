Güney Kore’de okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı - Son Dakika
Eğitim

Güney Kore’de okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı

Güney Kore'de okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı
27.08.2025 12:49
Güney Kore'de meclis, ders saatlerinde cep telefonu kullanımını yasaklayan tasarıyı kabul etti.

Güney Kore'de okullarda ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi. Güney Kore'de meclis, okullarda ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Güney Kore Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada 163 üyenin 115'inin yasa tasarısı lehinde oy kullandığı bildirildi.

ENGELLİ VE ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAMAYACAK

Yeni yasaya göre öğrenciler, ders saatlerinde cep telefonları ile akıllı cihazlarını kullanamayacak. Ancak engelli öğrenciler ve özel eğitim ihtiyacı olanlar ile acil durumlar kapsam dışında olacak.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güney Kore, Teknoloji, Politika, Eğitim, Hukuk, Kore, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

14:29
Netanyahu ’’1915 olayları bir soykırımdır’’ dedi, Türkiye’nin tepkisi sert oldu
Netanyahu ''1915 olayları bir soykırımdır'' dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
14:11
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ’’Bilmeden kullandım’’ devri bitiyor
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ''Bilmeden kullandım'' devri bitiyor
14:11
Doktorun “çıplak“ diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
Doktorun "çıplak" diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
13:54
Türkiye’nin gelecek vaad eden siyasetçileri İlk sırada MHP’li isim var
Türkiye'nin gelecek vaad eden siyasetçileri! İlk sırada MHP'li isim var
