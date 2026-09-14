Gürpınar Oda Başkanı Dombaycı'dan yeni eğitim yılı mesajı - Son Dakika
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Gürpınar Oda Başkanı Dombaycı'dan yeni eğitim yılı mesajı

Gürpınar Oda Başkanı Dombaycı\'dan yeni eğitim yılı mesajı
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Denizli'nin Çivril ilçesindeki Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Dombaycı, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Dombaycı mesajında öğrenci ve öğretmenlere başarı dileyerek eğitimin toplumun geleceği için önemine dikkat çekti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Dombaycı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Dombaycı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitimin çocukların ve toplumun geleceğindeki önemine dikkat çekti. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Dombaycı, öğrenci ve öğretmenlere başarı temennisinde bulundu.

Başkan Dombaycı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir eğitim-öğretim yılının başlangıcında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize başarılar dilerim. Her yeni eğitim-öğretim yılı, çocuklarımız için gelişime ve dönüşüme açılan yeni bir kapıdır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Gürpınar Oda Başkanı Dombaycı'dan yeni eğitim yılı mesajı - Son Dakika

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