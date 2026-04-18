Güvenli Eğitim İçin Ziyaret - Son Dakika
Güvenli Eğitim İçin Ziyaret

Güvenli Eğitim İçin Ziyaret
18.04.2026 07:30
Denizli OSB yöneticileri, DOSTEK Koleji'nde güvenlik önlemlerini ele aldı ve destek verdiklerini belirtti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Bölge Müdürü Ahmet Taş, DOSTEK Koleji'ni ziyaret ederek okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyarette, son dönemde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan üzücü olaylar sonrasında eğitim kurumlarında alınan güvenlik tedbirleri ele alındı. Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, DOSTEK Koleji bünyesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek, öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını ifade etti.

DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu ve öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmede, Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmasını en önemli öncelikleri olarak gördüklerini vurguladı. Bu doğrultuda gerekli tüm tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, herhangi bir endişeye mahal verilmemesi ve öğrencilerimizin okula güvenle gelmesi konusunda özellikle velilerimizin içinin rahat olması gerektiğini belirtti.

Ziyaret kapsamında Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, yaşanan elim olaylarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı temennilerini iletti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Ahmet Taş, Güvenlik, Denizli, Eğitim, OSB, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Güvenli Eğitim İçin Ziyaret - Son Dakika

