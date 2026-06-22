Hakkari'de Umre Ödüllü Gençlik Yarışması Pikniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Umre Ödüllü Gençlik Yarışması Pikniği

Hakkari\'de Umre Ödüllü Gençlik Yarışması Pikniği
22.06.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet'in düzenlediği yarışmaya katılan gençler Hakkari'de piknik keyfi yaşadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen 'Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'na Hakkari'den katılan üniversiteli gençler piknik keyfi yaşadı.

Hakkari İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen piknik programı il merkezine bağlı Ağaçdibi köyünde gerçekleştirildi. Programda gençlere hitap eden İl Müftüsü Okuş, "Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışmasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Derslerinizin yanında yarışmaya hazırlandınız, yoruldunuz. Yorgunluğunuzu bir nebze olsun gidermek ve zihnen dinlenmenizi sağlamak amacıyla müftülük olarak piknik programı düzenlemeyi uygun bulduk. Sizlerden istirhamım hayatınıza yön verecek öğrencilik yıllarınızı başarılarla geçirmeniz ve bu sıraların kıymetini bilmenizdir. Ülkemiz ve milletimiz yararına olan hayırlı işler üretmenizdir. Yüce Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Programa katılan gençler de, yarışma sürecinin ilanından bugüne kadar müftülükten gördükleri ilgi, alaka ve son olarak düzenlenen piknik nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gençlik, Hakkari, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hakkari'de Umre Ödüllü Gençlik Yarışması Pikniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos’a geri döndü Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı "Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Bizim Çocuklar’a bir şok daha Bizim Çocuklar'a bir şok daha
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 13:04:57. #7.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Umre Ödüllü Gençlik Yarışması Pikniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.