Hamza Al, Sakarya Üniversitesi Rektörü oldu
Prof. Dr. Hamza Al, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden atandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamza Al, yeniden atandı.
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü atamasına ilişkin beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleşen atama doğrultusunda, mevcut Rektör Prof. Dr. Hamza Al görevine yeniden getirildi.
Kaynak: İHA
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