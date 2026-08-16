Hatay\'da Kısa Video Yarışması Ödülleri Dağıtıldı

Hatay İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Yaz Kur'an Kursu Hikayem" isimli kısa video yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada, "En Güzel Mesaj İçerikli Video" kategorisinde dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Müftüsü Necati Şafak tarafından takdim edildi.

Yarışmada Antakya Gülderen TOKİ Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencisi Yüsra Deliağa birinci, Samandağ Eriklikuyu Mahallesi Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencisi Yasin Mete Türkmen ikinci, aynı kurstan Gürsel Mehmet Bakar ise üçüncü oldu.

"En Güzel Mesaj İçerikli Video" ödülünün sahibi ise Antakya Üzümdalı Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencisi Rıfat Ayaz Keskin oldu.

Ödülleri öğrencilere takdim eden İl Müftüsü Necati Şafak, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek yarışmaya katılan tüm öğrencilere gösterdikleri gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.