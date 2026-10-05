Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK 4007 kapsamında 28 atölye düzenledi

Hatay'da kamu kurumlarının iş birliğiyle TÜBİTAK 4007 kapsamında "Topraktan Göğe Yeşil STEM" bilim şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilim şenliğine Hatay Büyükşehir Belediyesi katkı sağladı. Antakya'da üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen bilim şenliğinde öğrenciler; bilim, teknoloji ve STEM alanlarında düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı. Şenlikle öğrencilerin bilimsel meraklarının desteklenmesi, üretme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve bilimin günlük yaşamla ilişkisinin güçlendirilmesi amaçlandı.

"Topraktan Göğe Yeşil STEM" Bilim Şenliği kapsamında STEM, çevre, iklim ve sürdürülebilirlik temaları ele alındı. Etkinlikler çerçevesinde 28 farklı bilim ve STEM atölyesi gerçekleştirildi.

Şenlikte ayrıca özel eğitim öğrencilerine yönelik 3 özel eğitim atölyesi düzenlendi. Uzman akademisyenlerin katılımıyla konferansların gerçekleştirildiği programda öğrenciler, gökyüzü gözlemlerine de katılarak bilimsel çalışmaları farklı etkinliklerle deneyimleme fırsatı buldu.