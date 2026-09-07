Havza\'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, Havza Kaymakamı Samet Serin başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ele alındı. Toplantıda okulların ve çevrelerinin güvenliği, öğrencilerin okula geliş ve gidişlerinde trafik güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde alınacak emniyet ve jandarma tedbirleri ile kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde gerekli denetimlerin artırılması ve trafik güvenliğine yönelik çalışmaların yeni eğitim öğretim döneminde de titizlikle sürdürülmesi üzerinde duruldu. Kaymakam Samet Serin, öğrencilerin güvenliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için ilgili tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışacağını ifade etti.

Serin, çocukların eğitim gördüğü okulların yalnızca eğitim alanları değil, aynı zamanda güvenli yaşam alanları olması gerektiğini belirterek, okul güvenliğinin sağlanmasında kurumların yanı sıra ailelere ve topluma da önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Toplantıya ayrıca Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri Mehmet Tekinasa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Bitirir, Jandarma Merkez Karakol Komutanı Teğmen Semih Şahin, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Çavuş Murat Kambur ile Havza Sosyal Hizmetler Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi katıldı.