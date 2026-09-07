Havza'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı

Havza\'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okul güvenliği tedbirleri Kaymakam Samet Serin başkanlığında ele alındı. Toplantıda trafik güvenliği, denetimler ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, Havza Kaymakamı Samet Serin başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ele alındı. Toplantıda okulların ve çevrelerinin güvenliği, öğrencilerin okula geliş ve gidişlerinde trafik güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde alınacak emniyet ve jandarma tedbirleri ile kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde gerekli denetimlerin artırılması ve trafik güvenliğine yönelik çalışmaların yeni eğitim öğretim döneminde de titizlikle sürdürülmesi üzerinde duruldu. Kaymakam Samet Serin, öğrencilerin güvenliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için ilgili tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışacağını ifade etti.

Serin, çocukların eğitim gördüğü okulların yalnızca eğitim alanları değil, aynı zamanda güvenli yaşam alanları olması gerektiğini belirterek, okul güvenliğinin sağlanmasında kurumların yanı sıra ailelere ve topluma da önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Toplantıya ayrıca Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri Mehmet Tekinasa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Bitirir, Jandarma Merkez Karakol Komutanı Teğmen Semih Şahin, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Çavuş Murat Kambur ile Havza Sosyal Hizmetler Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi katıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, Samsun, Güncel, Eğitim, Havza, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Havza'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 12:43:12. #7.12#
SON DAKİKA: Havza'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement