Havza'daki bakım merkezinde engellilere yangın eğitimi verildi, tatbikat yapıldı - Son Dakika
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Havza'daki bakım merkezinde engellilere yangın eğitimi verildi, tatbikat yapıldı

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Havza\'daki bakım merkezinde engellilere yangın eğitimi verildi, tatbikat yapıldı
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Samsun Havza Bakım ve Aile Danışma Merkezi'nde personel ve engelli bireylere yönelik yangın eğitimi ile tatbikatı yapıldı. İtfaiye ekiplerince yangına ilk müdahale ve söndürme tüpü kullanımı uygulamalı gösterilirken, bahçedeki tatbikatta tahliye senaryosu da uygulandı.

Samsun Havza Bakım ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde personel ve merkezde kalan engelli bireylere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havza Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler, yangına ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı hakkında bilgi verildi. Havza Grup Amirliği Ekip Amiri Yakup Gül tarafından yangın söndürme tüplerinin kullanımı uygulamalı olarak gösterilirken, olası bir yangın durumunda panik yapılmaması, güvenli tahliye ve yangına müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Eğitimin ardından merkez bahçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği yangına müdahale ve tahliye uygulaması yapılarak, personel ve merkezde kalan bireylerin olası bir yangın durumunda nasıl hareket etmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Havza Bakım ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Neslihan Keskin, yangın güvenliğinin merkezde kalan bireyler ile personelin can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, eğitim ve tatbikatın olası yangınlara karşı hazırlıklı olunmasına katkı sağladığını ifade etti. Keskin, eğitime katkı sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havza Grup Amirliği ekiplerine ve Ekip Amiri Yakup Gül'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA
GüvenlikİtfaiyeGüncelEğitimSamsunHavzaYaşamSon Dakika

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