Çamelili öğrenciler karne sevincini Şırnak'taki yaşıtlarıyla birlikte yaşadı - Son Dakika
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Çamelili öğrenciler karne sevincini Şırnak'taki yaşıtlarıyla birlikte yaşadı

Çamelili öğrenciler karne sevincini Şırnak\'taki yaşıtlarıyla birlikte yaşadı
27.06.2026 08:52  Güncelleme: 08:54
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Çameli Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde yürütülen 'Hayalimdeki Şapka' projesi kapsamında Şırnak’ın Silopi ilçesindeki öğrencilere karne hediyesi olarak şapka gönderildi. Hediyeler protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Çameli Belediyesi ile Çameli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde hayata geçirilen "Hayalimdeki Şapka" projesi kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesindeki öğrencilere karne hediyesi gönderildi.

Çameli Belediyesi ile Çameli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde hayata geçirilen "Hayalimdeki Şapka" projesi kapsamında, karne heyecanı yaşayan öğrencilere anlamlı bir karne hediyesi takdim edildi. Proje kapsamında Şırnak Silopi Çiftlik Anaokulu ve İlkokulu, Elmalı İlkokulu ve Ortaokulu ile Çameli Atatürk Ortaokulu'nda bugün karnelerini alan öğrencilerimize belediyemiz tarafından hazırlanan şapkalar hediye edildi.

Hediyeler Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Devlet Hastanesi Başhekimi Ege Ağırman, Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun ve Çameli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuriye Selek tarafından öğrencilere takdim edildi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çocuklarımızın karne sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyor, tüm öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve neşe dolu bir yaz tatili diliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yüzlerindeki tebessüm, bizlere daha güzel yarınlar için çalışma azmi vermeye devam edecektir. Çocuklarımız gülsün, geleceğimiz aydınlansın" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Çamelili öğrenciler karne sevincini Şırnak'taki yaşıtlarıyla birlikte yaşadı - Son Dakika

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