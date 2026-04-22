Hisarcık’ta Gençlik ve Eğitim Konferansı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Gençlik ve Eğitim" konulu konferans düzenlendi.

Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Hisarcık İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Program, 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Hafız Ferruh Muştuer'in Kur'an tilavetiyle başladı.

Gençlerin toplumsal hayata katılımı, eğitim süreçleri, kişisel gelişimleri, akademik başarıları ve geleceğe hazırlanmaları amacıyla düzenlenen konferansta konuşan İl Müftüsü İrfan Açık, hayatın bir "mülk" değil "emanet" olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. İnsanların sahip oldukları makamların, rollerin ve yaşamın kendisinin bir emanet olduğunu belirten Açık, bu emanete sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Müftü Açık, ayrıca gençlerin arkadaş çevresinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, ailelere çocuklarının kimlerle arkadaşlık ettiğini dikkatle takip etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Bu sürecin kırıcı olmadan, anlayış ve rehberlik yoluyla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Konferansa İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program Müftü İrfan Açık'ın yaptığı dua ile sona erdi. - KÜTAHYA