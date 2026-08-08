Hisarcık’ta Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında "Hükümet Sistemleri ve Devlet Teşkilatı" konulu eğitim düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında, Hisarcık Meslek Yüksekokulu tarafından "Hayat Üniversitesi Eğitici Sohbetler: Hükümet Sistemleri ve Devlet Teşkilatı" konulu etkinlik düzenlendi.

Hisarcık Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Hisarcık Belediyesi personeline yönelik olarak Meslek Yüksekokulu akademik personeli Öğr. Gör. Tevfik Karaşahin tarafından gerçekleştirildi. Programa, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç'un yanı sıra Hisarcık Belediyesi birim amirleri ve memurları katıldı.

Etkinlikte katılımcılara; hükümet sistemlerinin temel özellikleri, Türkiye'de uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet teşkilatının yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı. Sunum kapsamında hükümet sistemlerinin tarihi gelişimi, farklı yönetim modelleri arasındaki temel ayrılıklar ve kamu yönetiminin teşkilat yapısına ilişkin güncel uygulamalar ele alındı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği program, gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu, Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgi paylaşımını destekleyen eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.