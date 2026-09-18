Hisarcık\'ta İlköğretim Haftası programında öğrenciler sahne aldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası programı düzenlendi. Programda öğrencilerin şiir ve şarkıları renkli görüntülere sahne oldu.

Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen İlköğretim Haftası programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, İlköğretim Haftası'nın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ardından söz alan Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, eğitimin yalnızca ders kitaplarından bilgi edinmekten ibaret olmadığını belirterek, çocukların kendilerini tanımaları, yeteneklerini keşfetmeleri ve geleceğe hazırlanmaları açısından eğitimin önemli bir yolculuk olduğunu ifade etti. Kaymakam Atam, "Bugün sizler için yeni bir başlangıç. Kimileriniz okula ilk kez adım atarken, kimileriniz yeni arkadaşlıklar ve yeni bilgilerle dolu bir eğitim yılına başlıyorsunuz. Bizler de ilçemizde eğitim hizmetlerinin daha kaliteli, güvenli ve çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesi için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmesi bizim için en önemli önceliklerden biridir" dedi.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileyen Atam, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Programın devamında Atatürk ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, şarkılar seslendirildi ve çeşitli gösteriler sunuldu. Öğrencilerin hazırladığı etkinlikler, programa katılanlardan beğeni topladı.