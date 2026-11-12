Hisarcık\'ta kahvehane sohbetinde vaiz Özbey sevgi ve saygıyı anlattı

Hisarcık'ta kahvehane sohbetinde vaiz Özbey sevgi ve saygıyı anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü, Hasanlar Köyü'nde kahvehane sohbeti düzenledi. İlçe Vaizi Adem Özbey'in katıldığı buluşmada Peygamberimizin hayatından örneklerle sevgi, saygı ve güzel ahlakın önemi anlatıldı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kütahya'nın Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından Hasanlar Köyü'nde kahvehane sohbeti düzenlendi.
İlçe Vaizi Adem Özbey'in katılımıyla gerçekleştirilen sohbette, "Peygamberimizin Hayatında Saygı ve Sevgi" konusu ele alındı. Sohbette, Peygamber Efendimizin hayatından örnekler verilerek sevgi, saygı, hoşgörü ve güzel ahlakın bireysel ve toplumsal hayattaki önemi anlatıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, manevi değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal birlik beraberliğin pekiştirilmesine vurgu yapıldı. İlçe Müftülüğü, sohbete katılan vatandaşlara teşekkür ederek bu tür buluşmaların birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını temenni etti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?