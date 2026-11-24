Hisarcık'ta Öğretmenler Günü programına Kaymakam Atam ve Başkan Demirtaş katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programa Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş katıldı. Programda öğretmenlerin eğitime katkılarına dikkat çekildi ve tüm eğitimcilerin günü tebrik edildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş katıldı.
Hisarcık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri yetiştiren öğretmenlerin özel günü kutlandı. Programda öğretmenlerin eğitim camiasına ve ülkenin geleceğine sunduğu katkılara dikkat çekilerek tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü tebrik edildi.
Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkenin geleceği için fedakarca görev yapan tüm öğretmenlere şükranlar sunulurken, hayatını kaybeden öğretmenler rahmetle anıldı.
Kaynak: İHA
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