HKÜ, COP31 kapsamındaki İklim Bilim Kadın 2035 Çalıştayı\'na ev sahipliği yaptı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların katkılarıyla düzenlenen "İklim Bilim Kadın 2035 Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı. COP31 süreci kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden kadın akademisyenler; iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, iklim adaleti, temiz enerji, teknoloji ve kadın liderliği başlıklarında ortak çözüm önerileri geliştirdi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, HKÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Şafak Hengirmen Tercan, İstasyon Gaziantep Koordinatörü Filiz Evran ile farklı üniversitelerden kadın rektörler, rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı. Program, "İklim Bilimi, Araştırma ve Yenilik Alanlarında Kadın Liderliği Ulusal Akademik Stratejisi" çerçevesinde gerçekleştirildi.

"Bilimsel bilgiyi uygulanabilir çözümlere dönüştürmeliyiz"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, iklim değişikliğinin su kaynaklarından tarımsal üretime, sağlıktan enerjiye kadar hayatın birçok alanını etkilediğini belirterek, "Böylesine büyük bir sorun karşısında bilime her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ancak bilimsel bilgiyi üretmek kadar, farklı disiplinleri bir araya getirmek ve ürettiğimiz bilgiyi uygulanabilir çözümlere dönüştürmek de önemli. Üniversitelerin sorumluluğunun tam da burada başladığına inanıyorum" dedi.

Kadın akademisyenlerin iklim çözümlerindeki rolüne dikkat çeken Küçükerdoğan, kadınların bilimsel araştırmadan teknoloji geliştirmeye, proje üretiminden karar alma süreçlerine kadar daha güçlü biçimde yer almasının önemini vurguladı.

HKÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Şafak Hengirmen Tercan, "HKÜ olarak kampüsleri yaşayan laboratuvarlar olarak görüyoruz. HKÜ'nün sürdürülebilirlik yolculuğu da kuruluşundan bu yana Mütevelli Heyetimizin ve Rektörümüzün ortaya koyduğu vizyonla güçlenerek devam ediyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz ise, iklimin, geleceğe bırakılmayacak kadar önemli bir konu olduğunu ifade etti.

Dört tematik alanda ortak çözüm önerileri

Çalıştayda katılımcılar; "Yaşamsal Kaynak Güvenliği ve İklim Dayanıklılığı", "İklim Adaleti, Eşitlik ve Toplumsal Kırılganlık", "Temiz Enerji, Yeşil ve Akıllı Teknolojiler" ve "Kadınların STEM, İnovasyon ve İklim Çözümlerindeki Liderliği" olmak üzere dört tematik alanda eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirdi.