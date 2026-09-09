HKÜ ve GBB, kaleciler için yapay zeka destekli analiz sistemi geliştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HKÜ ve GBB, kaleciler için yapay zeka destekli analiz sistemi geliştirecek

HKÜ ve GBB, kaleciler için yapay zeka destekli analiz sistemi geliştirecek
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TÜBİTAK destekli projeyle genç kalecilerin antrenman performansını yapay zeka ile analiz edecek bir sistem geliştirecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek proje, kentteki genç sporcuların daha nitelikli ve ölçülebilir antrenman sürecine erişmesini hedefliyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), spor teknolojileri alanında önemli bir projeyi yürütüyor. TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenen "Tek Kameralı Sensörsüz Kaleci Performans Analiz Sisteminin Geliştirilmesi" projesi ile genç kalecilerin antrenman performanslarının yapay zeka tabanlı sistemler aracılığıyla analiz edilmesi hedefleniyor.

HKÜ tarafından yürütülen proje, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Projede HKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kıymık proje yürütücüsü, aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Öztürk ise proje araştırmacısı olarak görev yapacak. Proje ile Gaziantep'te genç kalecilerin daha nitelikli ve ölçülebilir bir antrenman sürecine erişmesi hedefleniyor.

"Bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi toplumsal faydayla buluşturuyoruz"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, projenin üniversitenin araştırma, teknoloji ve toplumsal katkı odaklı yaklaşımının önemli bir örneği olduğunu belirterek, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bilimsel bilgi ve teknolojiyi yalnızca akademik çıktı üretmek için değil, toplumun ihtiyaçlarına çözüm sunacak yenilikçi uygulamalara dönüştürmek için kullanıyoruz. Genç sporcularımızın gelişimini yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle destekleyecek bu proje de üniversitemizin mühendislik alanındaki bilgi birikimini sahaya taşıması açısından oldukça kıymetli. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde geliştirdiğimiz teknolojinin gerçek spor ortamında karşılık bulmasını ve genç kalecilerimizin gelişimine doğrudan katkı sunmasını hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim HKÜ ve GBB, kaleciler için yapay zeka destekli analiz sistemi geliştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:15
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 14:17:00. #7.13#
SON DAKİKA: HKÜ ve GBB, kaleciler için yapay zeka destekli analiz sistemi geliştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement