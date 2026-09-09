HKÜ ve GBB, kaleciler için yapay zeka destekli analiz sistemi geliştirecek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), spor teknolojileri alanında önemli bir projeyi yürütüyor. TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenen "Tek Kameralı Sensörsüz Kaleci Performans Analiz Sisteminin Geliştirilmesi" projesi ile genç kalecilerin antrenman performanslarının yapay zeka tabanlı sistemler aracılığıyla analiz edilmesi hedefleniyor.

HKÜ tarafından yürütülen proje, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Projede HKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kıymık proje yürütücüsü, aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Öztürk ise proje araştırmacısı olarak görev yapacak. Proje ile Gaziantep'te genç kalecilerin daha nitelikli ve ölçülebilir bir antrenman sürecine erişmesi hedefleniyor.

"Bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi toplumsal faydayla buluşturuyoruz"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, projenin üniversitenin araştırma, teknoloji ve toplumsal katkı odaklı yaklaşımının önemli bir örneği olduğunu belirterek, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bilimsel bilgi ve teknolojiyi yalnızca akademik çıktı üretmek için değil, toplumun ihtiyaçlarına çözüm sunacak yenilikçi uygulamalara dönüştürmek için kullanıyoruz. Genç sporcularımızın gelişimini yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle destekleyecek bu proje de üniversitemizin mühendislik alanındaki bilgi birikimini sahaya taşıması açısından oldukça kıymetli. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde geliştirdiğimiz teknolojinin gerçek spor ortamında karşılık bulmasını ve genç kalecilerimizin gelişimine doğrudan katkı sunmasını hedefliyoruz" dedi.