Hukuk fakültelerine baraj sürprizi! 100 binden 125 bine çıkardı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 30 Ocak 2025'te aldığı kararla hukuk fakültelerine yerleşebilmek için gerekli olan başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine düşürmüştü. Bu karar, 6 Şubat 2025'te yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu'nda da yer almıştı. Ancak Danıştay bu kararın yürütmesini, YÖK'ün hukuk fakültelerinde barajı 100 bine düşürme kararını sınav sonuçları açıklandıktan sonra aldığı gerekçesiyle durdurdu. Böylece hukuk fakültelerine giriş için belirlenen baraj sıralaması yeniden 100 binden 125 bine çıkmış oldu.

SİSTEMDE GÜNCELLEME YAPIYOR

Tercih sürecinin 13 Ağustos'a kadar devam etmesi nedeniyle adaylar, hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecek. Tercihini yapmış olanlarınsa listelerini yeniden düzenleme şansı var. YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tercihlerin 125 bin barajına göre yapılabilmesi adına sistemde güncelleme çalışmalarına başlandı.

YÖK BAŞKANI'NDA AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Erol Özvar karar sonrası yaptığı açıklamada, "Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının "2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere" ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

"GÜNCEL TERCİH SİSTEMİ GÜN İÇİNDE AÇILACAK"

Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır. Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.