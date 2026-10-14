İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, öğretmenlerle buluştu; okul güvenliğini değerlendirdi - Son Dakika
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İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, öğretmenlerle buluştu; okul güvenliğini değerlendirdi

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İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, öğretmenlerle buluştu; okul güvenliğini değerlendirdi
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İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda öğretmenlerle bir araya geldi. Buluşmada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve okul güvenliği değerlendirildi; Akbaş, öğrencilerin gelişimi ve okul-aile iş birliğine vurgu yapıp öğretmenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" çerçevesinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinlemek, eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak ve eğitimde ortak hedefler doğrultusunda iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen buluşmada İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş; Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları, öğretmenlik mesleğinin önemi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okul güvenliği ve eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Akbaş, öğrencilerin bireysel gelişimlerinin yakından takip edilmesi, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması konularına vurgu yaptı.

Eğitimin niteliğinin artırılmasında öğretmenlerin bilgi, birikim ve özverili çalışmalarının belirleyici bir role sahip olduğunu ifade eden Akbaş, öğretmenlerimizin görüş ve önerilerinin eğitim süreçlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Programın sonunda Akbaş, geleceğin teminatı olan öğrencilerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen öğretmenlere emekleri, gayretleri ve eğitime sundukları değerli katkılardan dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Türkiye YüzyılıGüncelEğitimSon Dakika

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