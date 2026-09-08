İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, yeni eğitim yılı hazırlıklarını değerlendirdi - Son Dakika
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İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, yeni eğitim yılı hazırlıklarını değerlendirdi

İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, yeni eğitim yılı hazırlıklarını değerlendirdi
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İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, il yöneticilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, uyum haftası çalışmaları, okul güvenliği ve temizliği ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda il yöneticilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; uyum haftası çalışmaları, okul güvenliği ve temizliği, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başta olmak üzere eğitim gündemindeki önemli başlıklar ele alındı.

Yeni döneme ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında birim yöneticilerinden bilgi alan İl Müdürü Süleyman Ekici, eğitim-öğretim sürecinin güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir şekilde yürütülmesi için yapılacak çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca birimler arası koordinasyon, yürütülen çalışmalar ve yeni döneme yönelik planlamalar değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, yeni eğitim yılı hazırlıklarını değerlendirdi - Son Dakika

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