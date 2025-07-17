İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı

İskoçya'nın Glasgow kentinde bir lisede görev yapan fizik öğretmeni Kirsty Buchan (34), internet üzerinden paylaştığı cüretkâr fotoğraflar öğrencileri tarafından görülüp indirildikten sonra büyük bir skandala karıştı. Olayın ardından öğretmenlik görevinden ayrılan Buchan, iki yıl boyunca öğretmenlik yapmaktan men edildi.

Buchan, "Jessica Jackrabbit" takma adıyla yetişkin içerikli bir platformda kendi fotoğraflarını paylaşıyordu. Kendini "yoldan çıkmış iyi bir öğretmen" ve "seksî vücuduyla dikkat çeken biri" olarak tanıtıyordu. Paylaşımları dikkat çekince bazı öğrenciler bu fotoğrafları fark etti ve indirerek arkadaşlarıyla paylaştı. Bu durum okul yönetimine ulaşınca, Buchan istifa etti.

Buchan, bu içerikleri maddi sıkıntılar nedeniyle paylaştığını ve öğretmen maaşıyla geçinemediğini söyledi. Hatta bir ay içinde bu platformdan 60 bin sterlin kazandığını da iddia etti.

Olay, İskoçya Öğretmenlik Genel Konseyi (GTCS) tarafından incelemeye alındı. Konsey, Buchan'ın davranışlarının öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmadığını belirterek onu iki yıl boyunca meslekten men etti. Bu süre içinde hiçbir okulda öğretmen olarak görev yapamayacak.

GTCS, verdiği kararda şu ifadelere yer verdi:

"Her bireyin özel hayatı ve ifade özgürlüğü vardır. Ancak bir öğretmenin, açık bir şekilde müstehcen içerik sattığını duyurması ve bunu öğretmenlik yaparken yapması, mesleki etikle bağdaşmaz.

Öğretmenlik toplumun güven duyduğu bir meslektir. Toplumun beklentilerine aykırı davranışlarda bulunan birinin sınıfta olması kabul edilemez."

Kurul ayrıca Buchan'ın kimliğini gizlemek için yeterli çaba göstermediğini ve öğrencilerin bu içeriklere ulaşmasının ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti. Disiplin süreci boyunca Buchan savunma yapmadı, duruşmalara da katılmadı.

Buchan ise daha önce yaptığı bir açıklamada, içinde bulunduğu maddi zorluklar nedeniyle böyle bir yola başvurduğunu söylemişti:

"İşimden ayrılmak istemedim. Ama geçimimi sağlamak için başka işler yapmak zorundaydım. OnlyFans'a başlamadan önce Tesco'da çalıştım, bir Noel etkinliğinde elf kostümü giydim. Her zaman çok çalışan biriydim.

Ancak paylaştığım özel fotoğraflar izinsiz şekilde indirildi ve okulda öğrenciler arasında dolaştırıldı. Bu, yıllarca emek verdiğim kariyerime zarar verdi. Benim için başka bir seçenek kalmamıştı."

Yaşanan bu olay, öğretmenlerin sosyal medya ve özel hayat sınırlarıyla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.