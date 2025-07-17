İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı

İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
17.07.2025 15:13  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoçya'nın Glasgow kentinde bir lisede görev yapan fizik öğretmeni Kirsty Buchan, internet üzerinden yetişkin içerikli fotoğraflar paylaştıktan sonra öğrenciler tarafından fark edildi ve büyük bir skandala karıştı. Kendini 'yoldan çıkmış iyi bir öğretmen' ve 'seksî vücuduyla dikkat çeken biri' olarak tanıtan Buchan, bu durumun okul yönetimine ulaşması üzerine istifa etti

İskoçya'nın Glasgow kentinde bir lisede görev yapan fizik öğretmeni Kirsty Buchan (34), internet üzerinden paylaştığı cüretkâr fotoğraflar öğrencileri tarafından görülüp indirildikten sonra büyük bir skandala karıştı. Olayın ardından öğretmenlik görevinden ayrılan Buchan, iki yıl boyunca öğretmenlik yapmaktan men edildi.

Buchan, "Jessica Jackrabbit" takma adıyla yetişkin içerikli bir platformda kendi fotoğraflarını paylaşıyordu. Kendini "yoldan çıkmış iyi bir öğretmen" ve "seksî vücuduyla dikkat çeken biri" olarak tanıtıyordu. Paylaşımları dikkat çekince bazı öğrenciler bu fotoğrafları fark etti ve indirerek arkadaşlarıyla paylaştı. Bu durum okul yönetimine ulaşınca, Buchan istifa etti.

Buchan, bu içerikleri maddi sıkıntılar nedeniyle paylaştığını ve öğretmen maaşıyla geçinemediğini söyledi. Hatta bir ay içinde bu platformdan 60 bin sterlin kazandığını da iddia etti.

Olay, İskoçya Öğretmenlik Genel Konseyi (GTCS) tarafından incelemeye alındı. Konsey, Buchan'ın davranışlarının öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmadığını belirterek onu iki yıl boyunca meslekten men etti. Bu süre içinde hiçbir okulda öğretmen olarak görev yapamayacak.

GTCS, verdiği kararda şu ifadelere yer verdi:

"Her bireyin özel hayatı ve ifade özgürlüğü vardır. Ancak bir öğretmenin, açık bir şekilde müstehcen içerik sattığını duyurması ve bunu öğretmenlik yaparken yapması, mesleki etikle bağdaşmaz.

Öğretmenlik toplumun güven duyduğu bir meslektir. Toplumun beklentilerine aykırı davranışlarda bulunan birinin sınıfta olması kabul edilemez."

Kurul ayrıca Buchan'ın kimliğini gizlemek için yeterli çaba göstermediğini ve öğrencilerin bu içeriklere ulaşmasının ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti. Disiplin süreci boyunca Buchan savunma yapmadı, duruşmalara da katılmadı.

Buchan ise daha önce yaptığı bir açıklamada, içinde bulunduğu maddi zorluklar nedeniyle böyle bir yola başvurduğunu söylemişti:

"İşimden ayrılmak istemedim. Ama geçimimi sağlamak için başka işler yapmak zorundaydım. OnlyFans'a başlamadan önce Tesco'da çalıştım, bir Noel etkinliğinde elf kostümü giydim. Her zaman çok çalışan biriydim.

Ancak paylaştığım özel fotoğraflar izinsiz şekilde indirildi ve okulda öğrenciler arasında dolaştırıldı. Bu, yıllarca emek verdiğim kariyerime zarar verdi. Benim için başka bir seçenek kalmamıştı."

Yaşanan bu olay, öğretmenlerin sosyal medya ve özel hayat sınırlarıyla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Sosyal Medya, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
Eski Fenerbahçeli Crespo’dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma imzalandı Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma imzalandı
Galatasaray’ın Sacha Boey’i ikna etmek için planı belli Galatasaray'ın Sacha Boey'i ikna etmek için planı belli
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı

14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
12:31
MSB’den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
20:34
Osimhen’i istemediler Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
20:25
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
20:14
İtalyan ekibine kötü haber Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
20:04
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
19:55
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı
İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
19:42
Galatasaray’la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
Galatasaray'la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
19:23
Fenerbahçe’ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
Fenerbahçe'ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
19:14
Jose Mourinho, Jhon Duran’a sitem mi etti Fenerbahçe’den o iddialara cevap
Jose Mourinho, Jhon Duran'a sitem mi etti? Fenerbahçe'den o iddialara cevap
19:04
A Milli Takım’ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
18:59
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 15:16:17. #7.11#
SON DAKİKA: İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.