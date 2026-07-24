İsa Güneş\'e Veda Programı

Bilecik'te 5 yılı aşkın süredir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürü İsa Güneş için veda programı düzenlendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 5 yılı aşkın süredir görev yapan Şube Müdürü İsa Güneş'in Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanması dolayısıyla Bilecik Öğretmenevinde veda programı gerçekleştirildi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in katılımıyla düzenlenen programa müdürlük yöneticileri, personel ve okul müdürleri de iştirak etti. Programda, İsa Güneş'in görev yaptığı süre boyunca eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar ve kuruma sunduğu katkılar değerlendirilirken, yeni görev yerinde başarı dilekleri iletildi. Veda programında eğitim yöneticileri ve çalışma arkadaşları tarafından İsa Güneş'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Şube Müdürümüz İsa Güneş, görev yaptığı süre boyunca özverili çalışmaları, kurumsal aidiyeti ve eğitime sunduğu katkılarla örnek bir kamu görevlisi olmuştur. Kendisine bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yeri olan Aksaray'da sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Yolunun açık olmasını temenni ediyorum" dedi.