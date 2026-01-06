İŞKUR, 1.5 Milyon Genci İş Hayatına Hazırlıyor - Son Dakika
Eğitim

İŞKUR, 1.5 Milyon Genci İş Hayatına Hazırlıyor

İŞKUR, 1.5 Milyon Genci İş Hayatına Hazırlıyor
06.01.2026 16:58
İŞKUR tarafından yürütülen Staj Desteği Programı'nın hedefi önümüzdeki üç yıl içinde 800 bin öğrencinin staj yapması. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik staj programları tek çatı altında toplanarak, staja erişim kolaylaştırıldı. İşverenlerin stajyer istihdam etmeleri teşvik edilirken, staj sürecindeki ücret ve sigorta primlerine de destek sağlanıyor. Bu sayede gençler erken yaşta iş deneyimi kazanırken, işverenler de nitelikli insan kaynağına daha erken ulaşabiliyor.

GÜÇ Programı 800 Bin Genci Stajla İş Hayatına Hazırlıyor

İŞKUR tarafından yürütülen Staj Desteği Programı, önümüzdeki üç yıl içinde 800 bin öğrencinin staj yapmasını hedefliyor. Lise öğrencileri için Staj Portalı, üniversite öğrencileri için Ulusal Staj Programı'nın tek çatı altında toplanmasıyla staja erişim kolaylaştırıldı.

İşverenlerin aktif işgücü programlarından yararlanırken stajyer istihdam etmeleri teşvik edilirken, staj sürecindeki ücret ve sigorta primlerine de destek sağlanıyor. Bu sayede gençler erken yaşta iş deneyimi kazanırken, işverenler de nitelikli insan kaynağına daha erken ulaşabiliyor.

Staj desteği için bugüne kadar yapılan harcamalar ve ayrılan ilave kaynaklarla birlikte toplam 80 milyar TL'yi aşan bir destek mekanizması oluşturuldu.

750 Bin Meslek Lisesi Öğrencisi İstihdama Hazırlanıyor

İŞKUR'un hayata geçirdiği Geleceğim Meslekte Programı, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında eğitim gören gençleri daha okul sıralarındayken iş hayatına hazırlıyor. Program kapsamında 3 yıl içinde 750 bin öğrenciye birebir danışmanlık ve yönlendirme sağlanması hedefleniyor.

Öğrenciler; kariyer planlaması, toplu iş görüşmeleri ve özel kariyer fuarlarıyla doğrudan işverenlerle buluşturuluyor. İmalat sektörü başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirme yapılarak mezuniyet sonrası istihdam süresi kısaltılıyor.

Program, mesleki eğitimin istihdama dönüşmesini güçlendiren önemli bir model olarak öne çıkıyor.

Son Dakika Eğitim İŞKUR, 1.5 Milyon Genci İş Hayatına Hazırlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İŞKUR, 1.5 Milyon Genci İş Hayatına Hazırlıyor - Son Dakika
