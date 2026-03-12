Öğrencilerin kartına her ay para yatacak! Vali Gül limiti açıkladı - Son Dakika
Öğrencilerin kartına her ay para yatacak! Vali Gül limiti açıkladı

12.03.2026 10:12
İstanbul Valisi Davut Gül, ihtiyaç sahibi öğrenciler için ilk defa bu yıl başlatacakları "Gönülden Bir Öğün Kartı" uygulamasına ilişkin bilgi verdi. Vali Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak 2'şer bin lira buna para yükleyeceğiz" dedi.

İstanbul'daki yetim aileler için destek amacıyla düzenlenen "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı, geniş katılımla gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen program, Taşyapı Etkinlik Alanında yapıldı.

İftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı'nın Valiliğe bağlı bir yapı olduğunu hatırlatarak vakıf aracılığıyla çocuklara yönelik farklı sosyal destek çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti.

YENİ KART UYGULAMASI BAŞLIYOR

Programda konuşmasında yeni bir sosyal destek uygulamasını da duyuran Gül, öğrenciler için hazırlanacak kart sistemine ilişkin bilgi verdi. Uygulamanın özellikle eğitim hayatını sürdüren çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sunmasının hedeflendiğini belirtti. Gül, kartın yalnızca okul kantinlerinde kullanılacağını ve düzenli olarak bakiye yükleneceğini anlattı.

Konuşmasının devamında ailelere sağlanan kira desteğinin de sürdürüleceğini dile getiren Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak 2'şer bin lira buna para yükleyeceğiz ve sizin kantinde başta yemek olmak üzere zorunlu olan ihtiyaçlarınızda geçerli olacak. Bundan sonra da inşallah yavrularımızın eğitim hayatı başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları her alanda yanlarında olacağız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aylık 20 bin lira kira desteğini vermeye devam edeceğiz."

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    yokluğun ispatı 3 0 Yanıtla
  • turkumdogruyum? turkumdogruyum?:
    sosyal devletin gereği. lütuf değil. 3 0 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Tamam sosyal devletin gereği bu da , ülkede ihtiyaç sahibi kimse yoktu öyle demiyorlar mı, AVM, petrol ofisleri, Marketler hınca dolu diyen toplum şimdi nasıl ihtiyaç sahibi oluyor. Ben hakkımı helal etmiyorum.Allah çıkartır. 2 0
